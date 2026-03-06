"아깝다! 마지막 8엔드,통한의 샷 실수" '팀 200' 이용석-백혜진,中에 6-6→6-10패 ..."남은 경기 전승!"[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

|
[코르티나(이탈리아)=공동취재단·스포츠조선 전영지 기자]휠체어 컬링 믹스더블 '팀 200' 이용석-백혜진(이상 경기도장애인체육회) 조가 '강호' 중국과 혈투 끝에 패했다.
1엔드에서 먼저 1점을 내준 후 2엔드에서 바로 1점을 잡으며 균형을 맞췄다. 3엔드에서 2실점, 4엔드에서 1실점하며 1-4로 밀렸지만 5엔드, 이용석의 네 번째 스톤이 중국 스톤 2개를 걷어냈고, 이어 백혜진이 추가로 중국 스톤을 밀어내며 3점을 획득, 4-4 동점이 됐다.
6엔드에서 다시 2점을 내줬고, 7엔드에서 2점을 따내며 6-6 다시 동점을 이룬 후 맞은 마지막 8엔드. 후공인 중국이 한국의 스톤을 착실히 밀어냈다. 이용석의 세 번째 스톤, 중국 스톤 제거를 노렸지만 빗나갔다. 통한의 실수. 스톤 1개가 남은 상황에서 하우스 안에 중국 스톤 3개, 한국 스톤 1개. 결국 4점을 내주며 6-10으로 패했다.
백혜진은 "초반 스톤 파악이 조금 늦은 것 같다. 계속 맞춰나가면서 후반은 괜찮아진 것 같다. 마지막이 너무 아쉽다. 샷 실수가 나오면서 패하고 말았다"면서 "운이 따르지 않은 것도 있겠지만, 결국 실력으로 진 거다. 우리가 대회 초반 여유 있는 상황을 만들지 못했다. 이제 남은 경기 다 이겨야 하는 상황이 됐다. 매 엔드마다 집중하겠다"며 의지를 다졌다. 이용석 또한 "중국전 치르면서 실수가 나왔다. 다시 돌아보겠다. 잘 상의해서 다음 경기부터 실수 안 나오도록 해야 한다. 꼭 좋은 성적을 내겠다"며 필승의 각오를 전했다.
코르티나(이탈리아)=공동취재단·전영지 기자