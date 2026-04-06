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국민체육진흥공단, 2026년 체육인 직업안정 사업, 국내 지도자 연수·인턴십 참여자 모집

국민체육진흥공단, 2026년 체육인 직업안정 사업, 국내 지도자 연수·인턴십 참여자 모집
국민체육진흥공단, 2026년 체육인 직업안정 사업, 국내 지도자 연수·인턴십 참여자 모집
국민체육진흥공단, 2026년 체육인 직업안정 사업, 국내 지도자 연수·인턴십 참여자 모집

[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 은퇴 체육인의 안정적 사회 진출과 경력 전환을 지원하기 위한 '2026년 체육인 직업안정 사업' 중 '국내 지도자 연수'와 '인턴십'에 함께할 체육인을 모집한다.

먼저 '국내 지도자 연수'는 은퇴(예정) 체육인이 8개월 동안 학교 및 직장 운동부, 스포츠클럽 등에서 지도자 실무 경험을 쌓을 수 있도록 지원한다. 선수 출신 체육인에게 실무 중심의 지도자 연수 기회 제공으로 안정적인 진로 전환을 돕는 데 초점을 맞춘 사업이다.

'인턴십'은 6개월 동안 공공 스포츠 기관 및 스포츠 기업, 비 스포츠 기업에서의 근무 경험을 제공하는 사업으로, 인턴십 종료 후 정규직 전환 시 2개월간의 추가 지원을 통해 실질적 고용 연계를 지원한다. 두 사업 모두 각 60명 내외를 선발할 예정이며, 급여는 2026년 최저 임금 이상이나 참여기관별로 다르다.

특히, 올해 '인턴십'에서는 인턴 희망자와 참여기관 간 만남의 장인 '매칭데이'를 새롭게 선보인다. 인턴 희망자에게 참여기관의 직무 이해도를 높여줘 실질적 취업 성과로 이어질 것으로 기대를 모으고 있다. 행사는 오는 17일 개최되며, 기업별 상담 부스를 통한 1:1 컨설팅, 모의 면접, 진로코칭 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다. 아울러, 선수 출신 체육인의 진로 전환 사례 특강도 함께 진행될 예정이다. 구글 폼을 통해 사전 참가 신청을 할 수 있으며, 당일 현장 등록도 가능하다.

모집 기간은 6일부터 26일 오후 2시까지이며, 체육인 복지 지원 포털 '스포웰'에서 온라인으로 신청할 수 있다. 자세한 사항은 체육공단 누리집과 '스포웰'에서 확인하면 된다.

한편, 체육공단은 체육인의 국제 역량 강화를 위한 '해외 지도자 연수'의 참여자를 오는 21일부터 5월 12일까지 모집한다.


윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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