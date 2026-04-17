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대한빙상경기연맹, 26일 목동 아이스링크에서 '한국 빙상의 날' 기념 행사

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제25회 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 참가하는 대한민국 선수단 본진이 30일 인천국제공항을 통해 이탈리아로 출국했다. 이수경 단장이 인터뷰를 하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.30/
제25회 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 참가하는 대한민국 선수단 본진이 30일 인천국제공항을 통해 이탈리아로 출국했다. 이수경 단장이 인터뷰를 하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.30/
21일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 쇼트트랙 메달리스트 기자회견이 열렸다. 기자들 질문에 답하고 있는 선수들. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.02.21/
21일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 쇼트트랙 메달리스트 기자회견이 열렸다. 기자들 질문에 답하고 있는 선수들. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.02.21/

[스포츠조선 이현석 기자]대한빙상경기연맹이 'K-Skating Day'로 빙상인과 팬들이 어우러지는 시간을 가질 예정이다.

대한빙상경기연맹은 17일 '한국 빙상의 날을 기념하고, 빙상인과 팬들이 함께하는 축제의 장을 마련하고자 한국 빙상의 날 기념행사 K-Skating Day를 개최한다'고 밝혔다.

행사는 오는 26일 오후 2시30분, 목동종합운동장 실내아이스링크에서 개최된다. 선수, 지도자, 빙상 관계자뿐만 아니라 일반 팬들도 함께 참여할 수 있는 방식으로 진행된다. 특히, 행사 참여를 위한 티켓 판매가 진행될 예정이다. 팬들이 현장에서 한국 빙상을 함께 즐길 수 있을 것으로 기대된다. 'K-Skating Day'는 한 시즌 동안 대한민국 빙상을 빛낸 선수들을 격력하고 포상하는 자리다. 종목 간 화합과 소통을 도모하는 연례 행사로, 스피드스케이팅, 쇼트트랙, 피겨스케이팅 등 전 종목이 함께하는 통합 행사로 마련된다.

대한빙상경기연맹은 '행사는 1부와 2부로 나누어 진행되며, 1부에서는 2025~2026시즌 우수 선수 및 지도자에 대한 포상 전수식이 진행되며, 한 해 동안 뛰어난 성과를 거둔 빙상인들의 노고를 격려하는 뜻깊은 시간이 될 예정이다. 이어지는 2부에서는 아이스쇼 형식의 공연이 펼쳐지며, 각 종목 선수들이 참여하여 다채로운 무대를 통해 관람객들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다. 스포츠와 공연이 결합된 이번 프로그램은 빙상의 매력을 보다 친근하게 전달하는 계기가 될 것으로 기대된다'고 밝혔다.

이번 행사에서는 식전 프로그램으로 종목별 선수들과 함께하는 사진 촬영(포토타임)이 마련된다. 일부 선착순 팬들을 대상으로 진행될 예정이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com



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