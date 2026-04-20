'2.3대1 경쟁률' PBA, 트라이아웃 종료…160명 중 70명 프로 진출!

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[스포츠조선 박찬준 기자]2.3대1의 경쟁률을 뚫었다. 70명이 꿈에 그리던 프로 무대에 오른다.

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2026~2027시즌 프로당구(PBA) 선수선발전 트라이아웃(TRYOUT)이 마무리됐다. '2026~2027시즌 PBA 트라이아웃'은 18일부터 이틀간 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 진행됐다.

'PBA 트라이아웃'은 매 시즌을 앞두고 진행하는 프로당구선수 선발전이다. 트라이아웃을 통과하면 PBA 드림투어(2부) 등록 자격을 부여한다.

총 160명이 참가한 이번 시즌 트라이아웃은 60강 토너먼트를 통해 첫 경기서 승리한 선수들이 펼치는 승자조, 60강 패자 및 승자조서 패배한 선수들이 겨루는 패자조에서 합격자들을 선발했다.

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18일 진행된 첫 날 경기에서는 1위로 통과한 전승수를 비롯해 총 35명이 선발됐으며, 19일 2일차 경기에서도 문홍남을 비롯한 총 35명이 선수 등록 자격을 얻었다. 이를 통해 70명이 선발됐다. 경쟁률은 2.3대1에 달했다.

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트라이아웃까지 마무리한 PBA는 차기 시즌 준비에 나선다. 내달 초 PBA 팀리그 드래프트와 시즌 개막 미디어데이를 갖는다. 5월 중순께 2026~2027시즌 PBA-LPBA투어 개막전으로 새 시즌에 돌입할 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com