흥국생명, 새 시즌 유니폼 공개→오는 18일 홈개막전서 첫선…스파이더와 스폰서십 체결

기사입력 2025-10-13 12:03


사진제공=흥국생명

사진제공=흥국생명

사진제공=흥국생명

[스포츠조선 김영록 기자] 흥국생명 배구단이 2025~26시즌을 앞두고 새로운 유니폼을 공개했다.

지난 시즌 디펜딩 챔피언인 흥국생명은 13일 글로벌 스포츠 브랜드 스파이더(SPYDER)와 공식 스폰서십 계약을 체결했다고 밝혔다.

흥국생명의 새 유니폼은 오는 18일 인천 삼산월드체육관에서 열리는 홈 개막전을 통해 첫 공개된다. 말 그대로 새로운 시즌의 시작이다.

이번 유니폼은 구단의 상징색인 마젠타 핑크를 중심으로 다양한 색과 선을 조화롭게 배치해 역동적인 디자인을 완성했다. 특히 팀워크가 만들어 내는 에너지를 시각적으로 형상화했으며, 입체적인 면 분할을 통해 코트 위 전략적 움직임과 리듬을 표현했다. 이를 통해 구단의 철학과 플레이 스타일을 동시에 담아냈다.

흥국생명은 선수들이 실제 코트에서 착용하는 유니폼과 동일한 '어센틱 유니폼'을 출시한다. 팬들은 이를 통해 선수단과 하나 되는 일체감을 느낄 수 있으며, 구단은 다양한 현장 이벤트와 연계해 소장 가치를 더욱 높일 계획이다.

아울러 흥국생명은 세계적인 스포츠 브랜드 스파이더를 공식 스폰서로 발표했다. 고기능성 스포츠웨어로 잘 알려진 스파이더는 선수들의 역동적인 움직임을 극대화하는 기술력으로 경기력 향상과 최적의 경기 환경 조성을 지원할 예정이다.


사진제공=흥국생명
이번 협약은 선수단의 경기력 제고뿐만 아니라 팬들과의 소통 확대에도 초점을 맞췄다. 양사는 어센틱 유니폼 출시 등을 통해 한층 더 열정적이고 신선한 배구 문화를 만들어 나갈 계획이다.

흥국생명배구단 관계자는 "새 유니폼과 스파이더와의 협업으로 선수단과 팬 모두가 시즌을 더욱 특별하게 시작할 수 있을 것"이라며 "경기력 향상은 물론 팬들과의 교감을 더욱 강화하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

