긴급 세터 교체, 모험 선택했지만 패배...권영민 감독 "하승우, 아직 …

[인천=스포츠조선 김용 기자] "하승우, 아직 정상 궤도 진입은 아니다."
세계적 아포짓 스파이커 베논을 영입하고도 우리카드와의 개막전에서 셧아웃패를 당한 한국전력은 이날 세터를 하승우로 바꾸는 모험을 선택했다. 개막전에서 김주영이 난조를 보였고, 때마침 22일 하승우가 상근예비역 복무를 마치고 돌아와 선수 등록이 가능했다. 실전은 처음이지만, 비시즌 함께 훈련을 한 시간이 있어 가능한 선택이었다.
분명 개막전보다 나아진 경기를 했지만, 아직 하승우도 선수들간의 호흡도 다 올라오려면 시간이 필요할 듯. 다음은 경기 후 권 감독과의 일문일답.
아직 정상 궤도 진입은 아니다. 훈련을 했어도 1년 공백이 있었다. 경기 하면서, 연습 하면서 맞춰야 한다. 가면서 더 좋아질 거라 생각한다. 첫 경기 나쁘지 않다고 생각한다. 더 좋아질 것이다.
-배논은 어떻게 평가하는가.
베논은 세터들과 호흡을 더 맞춰야 한다. 베논도 더 노력을 해야한다. 라운드를 치르면서 맞춰가야 한다. 베논이 세계선수권대회 다녀와서 손발을 맞춘지 얼마되지 않았다. 아무리 좋은 선수여도 세터들과 호흡이 맞아야 한다.
-대한항공이 달라진 점이 느껴졌는지.
대한항공은 원래 강팀이다. 선수들의 실력이 좋다. 오늘은 상대보다 우리가 준비한 걸 잘 보여주지 못했다.
-에디는 미들블로커로 투입했다 바로 빠졌는데.
시즌은 길다. 주전 선수들 체력이 떨어질 수도 있다. 베논 자리에도 들어갈 수 있고, 서재덕과 김정호와도 바꿀 수 있다. 시즌 중반으로 가면 에디가 활약할 기회가 많을 것 같다.
