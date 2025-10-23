"안일했다, 질책 필요해" 승장의 극대노, 왜?…선수들도 질책에 수긍했다

기사입력 2025-10-23 23:00


"안일했다, 질책 필요해" 승장의 극대노, 왜?…선수들도 질책에 수긍했다
정관장 고희진 감독이 선수들에게 쓴소리를 하고 있다. 사진제공=KOVO

[대전=스포츠조선 김민경 기자] "안일했다. 질책이 필요하다."

고희진 정관장 감독은 시즌 첫 승을 따내고도 어두운 표정을 지었다. 결과는 어쨌든 승리로 끝났지만, 과정이 너무도 나빴다. 승점 3점을 충분히 따낼 수 있는 경기를 놓쳤다. 자칫 개막 2연패와 함께 승점을 한 점도 따내지 못할 위기에서 그래도 승점 2점을 확보한 게 다행이라면 다행이었다.

정관장은 23일 대전충무체육관에서 열린 '진에어 2025~2026시즌 V리그 여자부' GS칼텍스와 1라운드 경기에서 세트스코어 3대2(25-18, 22-25, 19-25, 25-22, 15-11)로 이겼다. 정관장은 시즌 성적 1승1패를 기록했다.

정관장 주포 자네테는 블로킹 3개, 서브 1개 포함 30득점으로 활약했다. 이선우가 17점, 정호영이 13점을 보탰다.

2세트에 크게 앞서던 흐름을 내준 게 뼈아팠다. 3-2 이선우 서브 타임 때 무려 6점을 내리 뽑아 9-2로 달아났다. 이선우는 3연속 서브 에이스를 터트리며 정관장의 분위기를 완전히 끌어올렸다. 10-3에서는 정호영이 서브로 또 GS칼텍스를 흔들면서 13-3까지 달아났다.

그런데 18-10으로 앞서다 김미연 서브 타임 때 내리 7점을 뺏기면서 18-17이 됐다. 21-19에서는 실바의 4연속 공격을 막지 못해 21-23으로 뒤집혔고, 22-24에서는 박혜민이 GS칼텍스 최유림의 벽에 가로막혀 22-25로 세트가 끝났다.


정관장 자네테. 사진제공=KOVO

정관장 이선우(왼쪽)와 고희진 감독. 사진제공=KOVO
2세트를 내준 정관장은 3세트까지 뺏기면서 역전패 위기에 놓이기도 했다. 4세트부터 자네테와 이선우가 다시 살아나면서 힘겹게 분위기를 끌어올려 겨우 사태를 수습했다.

고 감독은 "조금 어려운 경기였다. 쉽게 갈 경기를 어렵게 갔다. 이런 것은 반성해야 한다. 내가 감독이니까 나부터 반성해야 한다. 이런 경기는 올 시즌에 34경기 남았는데, 더 이상 나오지 않아야 한다. 반성도 하고, 각성도 하고 질책이 필요하지 않나 생각한다"고 무거운 표정으로 말했다.


고 감독은 2세트와 관련해서는 "안일하게 생각한 것이다. 상대가 몰아붙이니까 거기서 우리 리듬을 완전히 잃어버린 것이다. 그런 경기는 더 이상 나오면 안 된다. 그 부분은 반성해야 한다"고 힘줘 말했다.

선수들은 고 감독의 질책에 수긍했다.

자네테는 "2세트에 감정 기복이 심했다. 1세트에는 연결도 좋고, 선수들이 유대도 좋았다. 2세트 후반에 갈수록 집중도 못했고, 감정 조절도 못한 게 문제였다"고 자책하며 "하지만 팀원들을 믿고 있다. 발전할 수 있을 것"이라고 긍정적으로 이야기했다.

이선우는 "이기고 있을 때 이기고 있는 분위기를 이어서 세트를 따와야 한다. 점수 관리를 하자는 말을 미팅할 때 쉬지 않고 하고 있다. 점수차가 나더라도 따라오는 불안감 극복이 쉽게 되지 않고 있다. 그래서 서로 조금 더 믿으면서 한 점을 따라오더라도 사이드아웃을 빨리 하면 된다는 마음을 먹어야 할 것 같다"고 힘줘 말했다.


정관장 선수들이 시즌 첫 승을 챙긴 뒤 포효하고 있다. 사진제공=KOVO

대전=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

