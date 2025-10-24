원더독스 꿈→현실 됐다! 흥국생명, 베테랑 세터 이나연 영입 [공식발표]

|
[스포츠조선 김영록 기자] '원더독스' 이나연이 프로 무대로 돌아왔다.
이나연은 2011~2012시즌 데뷔한 뒤 2023~2024시즌까지 프로 무대에서 활약한 베테랑 세터다. 안정적인 볼 배분과 경기 조율 능력으로 팀의 중심을 맡아온 그는 최근 MBC에서 방영 중인 배구 예능 '신인감독 김연경'에서 팀 원더독스의 주전 세터로 출연해 경기 감각을 다시 한번 입증했다.
이나연은 지난 23일 메디컬테스트를 마쳤고, 25일 도로공사전부터 선수단과 함께 경기장에 동행해 팀 훈련과 경기에 참여할 예정이다. 흥국생명은 이나연이 빠르게 팀 전술에 녹아들어 이번 시즌 중요한 역할을 할 것으로 보고 있다.
요시하라 토모코 흥국생명 감독은 "이번 시즌 팀이 매 경기마다 발전하도록 강조한다. 베테랑 이나연 선수의 합류는 세터진의 안정감을 높이는 데 큰 도움이 될 것이다. 선수단의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.
흥국생명 관계자는 "이경험과 경기 운영 능력을 두루 갖춘 선수다. 세터진의 조화를 통해 팀 전력이 한층 강화될 것으로 본다"고 말했다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com