"한국은 날 이렇게까지…" 또 복덩이 탄생? 외인 활약에 함박웃음 "경기만 잘해주면 된다" [수원포커스]

기사입력 2025-10-26 15:29


"한국은 날 이렇게까지…" 또 복덩이 탄생? 외인 활약에 함박웃음 "경기…
18일 인천 삼산월드체육관 열린 V리그 흥국생명과 정관장의 경기. 정관장 자네테가 득점 후 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.18/

"한국은 날 이렇게까지…" 또 복덩이 탄생? 외인 활약에 함박웃음 "경기…
사진제공=KOVO

[수원=스포츠조선 김영록 기자] "날 이렇게까지 신경써준다고? 이런 생각을 하고 있지 않을까. 올해도 '복덩이'를 기대한다."

정규시즌 개막과 함께 불을 뿜고 있다. 정관장이 외국인 선수 자네테의 활약에 함박웃음을 짓고 있다.

26일 수원체육관에서 만난 고희진 정관장 감독은 첫 2경기 평균 28득점을 올린 자네테에 대해 "깜짝 놀랄만큼 잘해주고 있다"며 만족감을 드러냈다.

정관장은 지난해까지 아시아쿼터 메가, 외국인 선수 지아-부키리치 '쌍포'를 앞세워 좋은 성적을 거뒀다. 올해는 위파위가 부상중이지만, 주포 자네테와 더불어 토종 아웃사이드히터 이선우가 팀 공격을 이끌고 있다.

고희진 감독은 "자네테가 확실히 여러나라에서 뛴, 경험이 많은 선수라 한국에도 잘 적응하는 것 같다"면서 "그래도 지금 정관장만큼 챙겨주는 곳은 처음일 거다. 그런 마음이 잘 전달될 거라 믿는다. 우리야 선수가 경기만 잘 뛰어주면 복덩이 아니겠나"라며 웃었다.

정관장은 개막전에서 흥국생명에 1대3으로 패했지만, 23일 GS칼텍스전에서 풀세트 접전 끝에 3대2로 승리하며 반전 포인트를 마련했다.


"한국은 날 이렇게까지…" 또 복덩이 탄생? 외인 활약에 함박웃음 "경기…
사진제공=KOVO
특히 올해의 키포인트인 자네테와 이선우의 활약이 돋보인 경기였다. 고희진 감독은 "5세트 안하면 제일 좋겠지만, 어려운 상황에서 이겼다는데 의미를 두고 싶다. 개막 첫승을 최대한 빨리 올리는게 중요했다"고 돌아봤다.

"이선우의 수비는 조금 부족한 게 사실이지만, 공격력만큼은 돋보인다. 한경기에 30득점 이상 올릴 수 있는 선수는 흔치 않다. 공격, 서브, 블로킹에서 연습할 때만큼의 기량을 보여주면 좋겠다. 지난 경기 막판에 몰아치는 거 보라. 이선우가 도약하는 시즌으로 만들어보겠다."


다만 부상이 문제다. 주전 세터 염혜선, 백업 세터 김채나가 모두 부상으로 빠진 상황. 방출 선수로 영입한 최서현 홀로 세터의 짐을 버티고 있다.

정관장은 이날 진에어 2025~2026시즌 V리그 여자부 1라운드 현대건설전을 치른다.

고희진 감독은 "우리 말곤 다들 전력이 좋은 거 같다"며 한숨을 쉰 뒤 "복귀 시점은 현재로선 알수 없다. 부상은 막을 수 없는 거고, 다 이유가 있고 뜻이 있을 거라고 얘기했다. 지금 있는 선수들로 잘 싸워보자고 독려하고 있다"고 답했다.


"한국은 날 이렇게까지…" 또 복덩이 탄생? 외인 활약에 함박웃음 "경기…
사진제공=KOVO

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영 9세 딸, 母 성형수술 후 외모 디스 "성형 전 얼굴이 더 예뻐" ('백지영')

2.

추사랑, 벌써 14번째 생일파티...클수록 추성훈♥야노시호 똑 닮은 비주얼

3.

제니가 또…호불호 갈린 샤넬 속옷 무대의상[SC이슈]

4.

'46세' 황우슬혜 "30대 중반 이후 연하들만 교제..연상 안 좋아해" 솔직 고백

5.

‘이병헌♥’ 이민정이 이민정 낳았네..이소연·왕빛나 “딸, 진짜 붕어빵” 감탄

스포츠 많이본뉴스
1.

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까지 [KS1]

2.

[인천 리뷰]인천, 결국 승격전쟁 마침표…경남 3:0 완파 'K리그2 조기우승+K리그1 복귀'

3.

KS 간절함 타석에서 증명했다…최다안타 클라스 증명, 첫 타석부터 안타 터졌다 [KS1]

4.

78억 엄상백을 제친 '3800만원 사나이' → 日서 급거 귀국! 필살기 연마해왔다

5.

'초강력 불펜' PO MVP, 이제는 선발로 "일단 5회까지는 간다"…'완벽 오프너' 다음 등판은? [KS1]

스포츠 많이본뉴스
1.

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까지 [KS1]

2.

[인천 리뷰]인천, 결국 승격전쟁 마침표…경남 3:0 완파 'K리그2 조기우승+K리그1 복귀'

3.

KS 간절함 타석에서 증명했다…최다안타 클라스 증명, 첫 타석부터 안타 터졌다 [KS1]

4.

78억 엄상백을 제친 '3800만원 사나이' → 日서 급거 귀국! 필살기 연마해왔다

5.

'초강력 불펜' PO MVP, 이제는 선발로 "일단 5회까지는 간다"…'완벽 오프너' 다음 등판은? [KS1]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.