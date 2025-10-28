'대이변 1위 완파' 친정 폭격한 외국인 에이스…삼성화재, 우리카드 꺾고 시즌 첫 승[장충 리뷰]

기사입력 2025-10-28 20:39


28일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 삼성화재 아히, 도산지가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.28/

28일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 삼성화재 아히가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.28/

[장충=스포츠조선 김민경 기자] 이변이다. 삼성화재가 1위 우리카드를 완벽히 누르고 시즌 첫 승을 챙겼다.

삼성화재는 28일 서울장충체육관에서 열린 '진에어 2025~2026시즌 V리그 남자부' 우리카드와 1라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-22, 25-18, 25-23)으로 완승했다. 삼성화재는 시즌 성적 1승2패, 승점 4점을 기록했고, 우리카드는 시즌 첫 패(2승)를 떠안아 승점 5점에 머물렀다.

2패만 떠안고 있던 삼성화재는 아히의 공격력을 더 살리고자 했다. 김상우 삼성화재 감독은 경기에 앞서 아시아쿼터 세터 도산지에게 "볼 배분을 더 생각해줘야 한다. 아히를 더 살려야 한다"고 강조했다.

김 감독의 주문이 통했다. 외국인 주포 아히가 17득점을 기록하며 공격을 이끌었다. 공격 성공률이 76.19%에 이를 정도로 컨디션이 좋았다. 김우진이 14득점을 보태면서 난적 우리카드를 압도했다.

아히는 지난 시즌 우리카드 외국인 선수로 뛰었다. 아히는 올 시즌 삼성화재 유니폼으로 갈아입고 친정 우리카드를 처음 만났다.

마우리시오 파에스 우리카드 감독은 "아히가 다시 한국에서 뛸 수 있는 기호가 생겨서 개인적으로 기쁘다. 좋은 선수라는 것을 증명할 기회를 얻은 것 같다. 인간적으로도 좋은 선수라 응원하고 있다"고 반가워하면서도 "하지만 경기가 시작되면 적이다. 상대팀에 아히가 아닌 누가 있든 휘슬이 울리면 싸울 준비가 돼 있어야 한다"고 승리 의지를 보였다.


28일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 마우리시오 파에스 감독이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.28/

28일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 알리가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.28/
아히는 1세트 6득점, 공격 성공률 100%를 기록하며 펄펄 날았다. 김우진도 8득점을 기록하면서 우리카드를 시작부터 압도했다. 23-20에서 김우진의 오픈 공격 성공으로 24-20으로 앞서다 24-22까지 쫓겼지만, 김동영의 서브 범실 덕분에 25-22로 세트를 마쳤다.

2세트는 더 삼성화재의 일방적인 흐름으로 흘러갔다. 12-11에서 황두연과 아히의 연속 공격이 통하면서 14-11로 거리를 벌리기 시작했다. 15-13에서는 도산지가 아라우조의 백어택을 블로킹하고, 아히가 백어택에 성공하면서 4점차로 거리를 벌렸다.


우리카드가 승리하려면 아라우조와 알리 쌍포가 동시에 터져야 하는데, 알리가 2세트 1득점에 묶이면서 삼성화재로 기운 흐름을 바꾸지 못했다.

3세트의 주역은 김우진이었다. 15-12에서 우리카드 김동영에게 백어택을 내주고, 아히의 백어택이 알리의 벽에 막혀 15-14까지 쫓겼으나 김우진이 오픈 공격으로 끊어줬다. 16-15에서는 김우진이 2연속 공격에 성공해 18-15로 거리를 벌렸다. 23-21에서는 도산지가 알리의 퀵오픈을 블로킹하면서 추격 의지를 완전히 꺾었다. 24-23에서는 도산지가 리시브된 공이 네트 가까이 높이 뜬자 직접 상대 코트로 집어넣어 경기를 끝냈다.


28일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 삼성화재 김우진이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.28/

장충=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

