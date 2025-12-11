만나면 풀세트! 패승패승승 → '김세빈 깜짝 활약' 한국도로공사, 선두 …

[스포츠조선 한동훈 기자] 여자프로배구 한국도로공사가 1위팀의 저력을 과시했다. 흥국생명에 끌려다니는 흐름 속에서 마지막 집중력을 되살리며 짜릿하게 역전승했다.
한국도로공사는 11일 김천실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 여자부 3라운드서 흥국생명을 세트스코어 3대2(20-25, 25-15, 21-25, 25-18, 15-9)로 제압했다. 강소휘 22점, 타나차와 모마가 20점으로 골고루 폭발했다. 김세빈도 13점을 보태는 깜짝 활약을 펼쳤다.
두 팀은 올해 세 차례 맞대결 모두 5세트 접전을 펼쳤다. 1라운드 한국도로공사가 3대2 승리, 2라운드는 흥국생명이 3대2로 이겼다.
한국도로공사는 이날 또한 고전했으나 끝내 이겨냈다. 12승 2패 승점 33점을 쌓아 단독 선두 체제를 유지했다.
세트마다 분위기가 180도 바뀌었다. 장군멍군 한 세트씩 주고받았다. 흥국생명이 앞서가면 한국도로공사가 따라잡았다.
흥국생명이 1세트 기선을 제압했다. 피치가 공격 성공률 83.33%을 기록하는 무서운 파괴력을 과시했다. 블로킹 2개를 포함해 8점을 책임졌다. 17-17에서 레베카가 중요한 백어택을 성공시켰다. 18-17에서 9차례 랠리 끝에 피치가 모마의 오픈 공격을 가로막는 결정적인 블로킹 득점을 만들어냈다. 24-20에서는 정윤주가 모마의 백어택을 차단하며 리드를 잡았다.
한국도로공사는 전열을 재빨리 가다듬었다. 2세트를 압도적으로 따냈다. 7-6에서 14-6으로 훌쩍 달아났다. 숨을 잠시 고른 뒤 19-8로 다시 점수 차이를 벌렸다. 2세트 모마가 주춤했지만 강소휘가 6점, 타나차가 4점을 올려 공격을 이끌었다.
사진제공=KOVO
사진제공=KOVO
난타전 양상이 계속됐다. 흥국생명에 3세트를 가져갔지만 한국도로공사도 주저앉지 않았다. 4세트 일어서며 재차 동점을 만들었다. 한국도로공사는 4세트도 2세트처럼 일방적으로 가져왔다. 승부는 결국 5세트로 흘러갔다.
흥국생명이 이나연의 서브 에이스로 포문을 열었다. 한국도로공사가 타나차의 오픈 공격으로 동점에 성공, 숨막히는 시소게임을 예고했다.
3-3에서 한국도로공사가 먼저 균열을 만들었다. 타나차가 레베카의 오픈 공격을 블로킹했다. 4-3에서 모마가 스파이크 서브를 성공시켰다. 7-5에서는 강소휘가 피치의 이동 공격을 완벽하게 잡아냈다. 9-6에서는 흥국생명이 포지션 폴트로 1점을 거저 얻는 행운까지 따랐다. 10-6에서 모마가 최은지의 퀵오픈을 블로킹, 승리를 예감했다. 14-9에서 강소휘가 서브 에이스로 매치포인트를 가져왔다.