우승 뒤 인고의 시간, 결과는 '역사'였다…'女배구 최다승 사령탑' 도로공사에 세운 이정표

기사입력 2025-12-15 12:24


우승 뒤 인고의 시간, 결과는 '역사'였다…'女배구 최다승 사령탑' 도로…
김종민 한국도로공사 감독. 사진제공=KOVO

우승 뒤 인고의 시간, 결과는 '역사'였다…'女배구 최다승 사령탑' 도로…
김종민 한국도로공사 감독. 사진제공=KOVO

[스포츠조선 이종서 기자] 김종민(51) 한국도로공사 하이패스 감독이 또 하나의 역사를 썼다.

도로공사는 지난 두 시즌 간 인고의 시간을 보냈다.

2022~2023시즌 정규리그를 3위로 마친 뒤 연속 업셋에 성공하며 기적의 우승을 달성했다. 그러나 시즌을 마치고 박정아 정대영 등이 팀을 떠나게 됐고, 결국 6위로 시즌을 마쳤다.

이듬해에는 'FA 최대어' 강소휘를 영입하며 반등에 나섰지만, 외국인선수의 부진이 이어지면서 결국 5위의 성적표를 받아들여야 했다.

우승 뒤 찾아온 어둠. 그러나 김종민 도로공사 감독은 꾸준하게 기틀을 다졌다. 2023~2024시즌에는 미들블로커 김세빈의 성장을 이끌었고, 2024~2025시즌에는 김다은을 주전 세터로 키워냈다.

지난 시즌 후반기부터 도로공사에는 조금씩 빛이 들어오기 시작했다. 전반기 5승13패(승점 15)로 6위로 마쳤지만, 후반기에는 후반기에 12승6패, 승률 66.66%로 마쳤다.

시즌 초반 아시아쿼터 외국인 선수의 부재와 강소휘의 적응 등으로 인해 시행착오도 있었지만, 여자부에서 잔뼈가 굵은 김 감독은 뚝심을 발휘하며 꾸준하게 기회를 주면서 확실한 성과를 만들어냈다.

2년 차였던 김세빈은 시즌 초반 수술 등으로 인한 우려에도 순조롭게 '2년 차 징크스'를 깨뜨리고 준수한 활약을 펼쳤고, 루키 김다은은 기대 이상의 플레이로 팀에 새로운 성장 동력이 됐다. 결국 2년 연속 영플레이어상은 도로공사의 몫이었다.


우승 뒤 인고의 시간, 결과는 '역사'였다…'女배구 최다승 사령탑' 도로…
3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-도로공사전. 도로공사 김종민 감독이 선수들을 독려하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.3/

올 시즌 수확이 시작됐다. 외국인선수로 모마가 합류하면서 확실한 해결사가 됐다. 배유나가 개막전에서 어깨 부상이 생겨 이탈하는 초대형 악재가 발생하기도 했지만, '1순위 신인' 이지윤이 공백을 지우는데 성공했다. 10연승을 달리기도 했고, 연패없이 빠르게 승리를 쌓아가며 1위 질주를 하고 있다.

김 감독은 어느덧 도로공사의 '레전드'가 됐다. 2016년부터 도로공사를 이끈 김 감독은 올해로 10시즌 째를 보내고 있다. 도로공사에서만 300경기를 치렀고, 50% 넘는 승률을 자랑하고 있다.

14일 김천체육관에서 열린 IBK기업은행과의 경기에서 1,2세트를 내줬지만 3세트부터 내리 승리를 잡아내며 결국 개인 통산 158번째 승리를 달성하게 됐다. 이정철 SBS스포츠 해설위원을 제치고 최다승 사령탑으로 올라선 순간이었다.

2023년 8월 여자부 역대 최고 대우로 3년 재계약을 한 김 감독은 계약 기간을 채우면 역대 최장 기간 사령탑 재임을 하게 된다.

김 감독이 걷는 길이 이제 기록이고, 역사로 남게 됐다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


우승 뒤 인고의 시간, 결과는 '역사'였다…'女배구 최다승 사령탑' 도로…
3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-도로공사전. 도로공사 김종민 감독이 선수들을 독려하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.3/


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '링거이모' 입 열었다…"의료 면허無, 반찬값 벌려고"[SC이슈]

2.

박나래 '링거이모', 입 열었다 "불법진료 기억 안나...의사·간호사 아니다"

3.

성유리, 훈남 교수父 근황 공개..여전한 영화배우 비주얼 '깜짝'

4.

정우성 "나에게 엄청난 용기를 준 작품..도발적이라고 생각했다"(메이드인코리아)

5.

유재석, 결국 일침 가했다 "노력도 안 하면서 서운해하고 남탓..어리석다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 떠나 진짜 마음 아프지만"…35살 베테랑의 승부수, KIA 9위 오명 지워줄까

2.

'한국 떠나 1181억 잭팟' 류현진 뛰어넘는다…"최악의 선발투수" 혹평 뒤집고 드라마 썼다

3.

손흥민 떠나니 유니폼 집어던졌다! '붕괴된 위계질서' 논란 투성이…쏘니 있을 땐 에이스, 지금은 문제아

4.

메이저도 간다던, 최정상급 선수가 어쩌다 FA 미아 위기에...A등급 문제가 아니다

5.

RYU 10승 기회와 바꾼 예비역 선발 발굴…"덕분에 자신감 붙었습니다" [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화 떠나 진짜 마음 아프지만"…35살 베테랑의 승부수, KIA 9위 오명 지워줄까

2.

'한국 떠나 1181억 잭팟' 류현진 뛰어넘는다…"최악의 선발투수" 혹평 뒤집고 드라마 썼다

3.

손흥민 떠나니 유니폼 집어던졌다! '붕괴된 위계질서' 논란 투성이…쏘니 있을 땐 에이스, 지금은 문제아

4.

메이저도 간다던, 최정상급 선수가 어쩌다 FA 미아 위기에...A등급 문제가 아니다

5.

RYU 10승 기회와 바꾼 예비역 선발 발굴…"덕분에 자신감 붙었습니다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.