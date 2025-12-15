"배구 저변 확대 노력하겠다"…OK저축은행, 부산 OK선수단과 함께하는 배구한마당 행사 성료

최종수정 2025-12-15 16:03

"배구 저변 확대 노력하겠다"…OK저축은행, 부산 OK선수단과 함께하는 …
사진제공=OK저축은행

[스포츠조선 이종서 기자] "학생들이 즐거워하는 모습을 보며 더 힘을 얻었다."

OK저축은행 읏맨 프로배구단은 "지난 13일 부산 강서실내체육관에서 진행한 '부산 OK저축은행 읏맨 프로배구단 선수단과 함께하는 배구한마당' 행사를 성공적으로 마무리했다"고 15일 밝혔다

이번 행사는 초등학교 3, 4학년 대상으로 진행했으며 사전 신청 접수를 통해 참가자를 모집했다. 모집 단계부터 많은 신청자가 몰리며 부산 지역의 배구와 OK 읏맨 배구단을 향한 뜨거운 관심을 확인할 수 있었다.

이날 행사에는 부산 지역뿐만 아니라 김해, 양산 등 경남권 전반에서 총 100명의 초등학교 3, 4학년 어린이들이 참여해 의미를 더했다. 참가 학생들은 OK 읏맨 배구단 유소년 배구교실 코치진의 지도 아래 리시브, 토스 등 기본기 중심의 맞춤형 교육을 받았다. 뿐만 아니라 OK 읏맨 배구단 소속 김건우, 마유민, 강선규 등 선수단도 직접 교육에 참여해 현장의 열기를 끌어올렸다.

OK 읏맨 배구단 소속 선수들은 학생들 앞에서 직접 스파이크 시범을 선보이는 것은 물론, 개개인의 자세를 세심하게 살피며 직접 코칭에 나서 참가 학생들에게 잊지 못할 시간을 선물했다.


"배구 저변 확대 노력하겠다"…OK저축은행, 부산 OK선수단과 함께하는 …
배구한마당 행사에 참여한 OK저축은행 배구단 마유민. 사진제공=OK저축은행
이날 행사에 참여한 마유민은 "학생들이 즐거워하는 모습을 보며 더 힘을 얻었다. 홈개막전부터 우리 팀을 열렬히 응원해주시고 이런 행사에도 관심을 가져주시는 점에 감사하다. 이런 응원에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 소감을 밝혔다.

OK 읏맨 배구단 관계자는 "사전 신청 단계에서부터 많은 관심을 보내주시고 현장에서도 열심히 참여해주셔서 이날 참가한 학부모, 학생들에게 다시 한 번 감사드린다"라며 "부산뿐만 아니라 경남권까지 유소년 관련 배구 프로그램 범위를 넓혀 배구 저변 확대로 이어질 수 있도록 앞으로도 다양한 유소년 참여 프로그램을 계획하고 운영하겠다"라고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박진영, 6세·5세 딸 걸그룹 욕심내더니...벌써 무대 올랐다 "달콤했던 리허설"

2.

심근경색→뇌경색..85세 사미자, 생사 고비 넘겼다 "가망 없다는 소리 들어"

3.

“친아들이 살해” 유명 영화 감독 롭 라이너, 아내와 숨진 채 발견

4.

이이경 사생활 폭로자, 법적 공방 예고…"그 사진, 우리 둘만 소유했는데"[SC이슈]

5.

훌쩍 큰 '응팔' 진주, 10년 전 우유먹방 재연..유재석 "이렇게 컸다고?"(유퀴즈)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'소문이 사실이었다' 1476G 롯데맨, 끝내 우승 염원 못풀고 은퇴 선언

2.

'홍명보호 최악의 소식' 황희찬 슬프다, 곧 EPL 강등 확정...2부행 확률 99%, 리그 역대 최악의 팀 탄생 가능성 '16경기 무승'

3.

3100억 사이영상 에이스는 어디 가고 KBO 출신이 1선발을 맡나? 한숨만 푹푹 내쉬는 ARI, 켈리 복귀시켰다

4.

쏘니 나 어떡해..."손흥민 사상 첫 우승 일등 공신"→"토트넘 판매 준비 중" 반년 만에 방출 후보, 고개 숙인 유로파 영웅

5.

우승 뒤 인고의 시간, 결과는 '역사'였다…'女배구 최다승 사령탑' 도로공사에 세운 이정표

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'소문이 사실이었다' 1476G 롯데맨, 끝내 우승 염원 못풀고 은퇴 선언

2.

'홍명보호 최악의 소식' 황희찬 슬프다, 곧 EPL 강등 확정...2부행 확률 99%, 리그 역대 최악의 팀 탄생 가능성 '16경기 무승'

3.

3100억 사이영상 에이스는 어디 가고 KBO 출신이 1선발을 맡나? 한숨만 푹푹 내쉬는 ARI, 켈리 복귀시켰다

4.

쏘니 나 어떡해..."손흥민 사상 첫 우승 일등 공신"→"토트넘 판매 준비 중" 반년 만에 방출 후보, 고개 숙인 유로파 영웅

5.

우승 뒤 인고의 시간, 결과는 '역사'였다…'女배구 최다승 사령탑' 도로공사에 세운 이정표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.