KB손보 배구 보러오면 워터파크 숙박권 증정, 스타즈 배구단의'지역상생' 아일랜드캐슬과 후원 협약
|
|
|KB스타즈' 황인석 단장(왼쪽)과 '아일랜드캐슬' 윤세기 대표(오른쪽)가 공식 후원 협약 후 악수하고 있다. 사진제공=KB스타즈
[스포츠조선 정현석 기자]의정부 KB손해보험 스타즈 배구단(이하 'KB배구단')이 의정부시 최대 규모의 호텔&워터파크 '아일랜드캐슬 과 공식 후원 협약을 체결하고 지역 상생을 위한 동행을 시작했다.
KB배구단은 지난 3일 홈경기에서 아일랜드캐슬과 공식 협약식을 진행했다. 호텔, 워터파크, 온천 기능을 갖춘 복합 리조트 아일랜드캐슬은 최근 웨딩 사업을 본격적으로 시작하며 의정부를 대표하는 프리미엄 문화 공간으로 자리매김하고 있다.
이번 후원 협약을 통해 KB배구단은 홈경기마다 다양한 관중 이벤트를 진행, 팬들에게 아일랜드캐슬 숙박권, 워터파크 이용권, 사우나 이용권 등을 증정할 예정이다. 이를 통해 경기장을 찾는 팬들에게 승리의 기쁨과 더불어 아일랜드캐슬의 다양한 시설을 체험할 수 있는 기회를 선사하며 온·오프라인 홍보 활동을 병행할 계획이다.
|
|
|KB스타즈' 황인석 단장(왼쪽)과 '아일랜드캐슬' 윤세기 대표(오른쪽)가 공식 후원 협약 후 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=KB스타즈
KB배구단 관계자는 "의정부 지역사회를 대표하는 아일랜드캐슬과 파트너가 되어 기쁘다"며 "팬들에게 차별화된 혜택을 제공할 수 있도록 지원해 주신 아일랜드캐슬에 감사드린다"고 소감을 밝혔다.
아일랜드캐슬 관계자 역시 "의정부 시민의 사랑을 받는 KB배구단을 후원하게 되어 뜻깊다"며 "선수단과 팬들을 위해 최고의 시설과 서비스를 지원하는 것은 물론, 새롭게 시작한 웨딩 사업 등 다양한 분야에서 구단과 긍정적인 시너지를 낼 수 있도록 협력하겠다"고 화답했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.