2위 상승→다음은 1위 맞대결…"우리 잘했을 때 템포 나와, 다음 경기 기대"

기사입력 2026-02-09 21:50


2위 상승→다음은 1위 맞대결…"우리 잘했을 때 템포 나와, 다음 경기 …
9일 수원체육관에서 열린 V리그 현대건설과 흥국생명의 경기. 현대건설 강성형 감독이 작전 지시를 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2026.02.09/

2위 상승→다음은 1위 맞대결…"우리 잘했을 때 템포 나와, 다음 경기 …
9일 수원체육관에서 열린 V리그 현대건설과 흥국생명의 경기. 승리한 현대건설 선수들이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2026.02.09/

[수원=스포츠조선 이종서 기자] 현대건설 힐스테이트가 2위로 올라섰다.

현대건설은 9일 수원실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 흥국생명 핑크스파이더스와 여자부 5라운드 경기에서 세트스코어 3대1(21-25, 25-14, 25-20, 25-20)로 승리했다. 현대건설은 16승11패 승점 48점을 기록하며 흥국생명(15승13패 승점 48점)을 밀어내고 2위로 올라섰다.

1세트 범실 행진 속에 패배를 당했지만, 2세트부터 힘을 내기 시작했다. 1세트 패배 속에서 13득점 공격성공률 50%를 기록한 카리가 경기 내내 공격을 이끌었다. 이날 카리는 36득점 공격성공률 44.59%를 기록했다. 개인 최다 득점.

경기를 마친 뒤 강성형 현대건설 감독은 "카리가 점유율도 더 가지고 갔는데 잘해줬다. 서브도 잘 공략했고, 책임감 가지고 해줬다. 이 득점은 처음인 거 같다. 중요한 경기가 남았으니 점유율을 높여가야 할 거 같다. (이)예림이도 처음에 안 풀렸는데 나중에는 잘해줬다. 1세트는 머리 싸움을 하다가 말렸다. 2세트부터 서브 공격부터 우리가 하고자 한 게 잘 됐다"고 했다.

현대건설은 오는 13일 선두 한국도로공사와 경기를 한다. 도로공사와 승점 차는 7점 차. 아직 차이는 있지만 충분히 따라갈 수 있는 정도. 다만, 도로공사를 상대로 올 시즌 1승3패로 상대전적이 밀린다. 강 감독은 "상대성이 있겠지만, 오늘 경기 내용이나 보면 4세트 같은 경우는 우리가 잘했을 때 템포가 나왔다. 다음 경기가 기대된다. 다음 경기가 중요하니 컨디션 조절 잘해서 경기를 했으면 좋겠다"고 이야기했다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선호, '수척해진 얼굴'로 묵묵히 연극 연습만…탈세 의혹 후 첫 근황 포착

2.

지드래곤 스케일 또 터졌다…미미미누에 '1600만원' 리미티드 주얼리 선물

3.

'55세' 박수홍, 독박육아 중 화장실서 오열...알고보니 16개월 딸 '아빠 껌딱지' ('행복해다홍')

4.

남보라, 꽉 찬 D라인에 다 놀랐다.."임신 21주 차 이거 맞아요?"

5.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

벌써 122개 투구, 146km...52억 월급 효과 엄창나네, 두산 초대박 조짐

2.

[밀라노 LIVE]'괴물' 캐나다-'나쁜 손' 중국 비상! "하이스피드 최대로 올려놓은 상태"...'람보르길리' 김길리, 이미 시동 걸었다

3.

어쨌든 3승1패로 앞섰다→'2위 탈환전', "항상 기회는 있었는데…"

4.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

5.

'손흥민은 안 그랬다' 웨인 루니의 '팩폭' "로메로, 큰소리쳤다면 퇴장 아닌 경기력으로 보여줬어야"…"10년 늙은" 프랭크는 '동정'

스포츠 많이본뉴스
1.

벌써 122개 투구, 146km...52억 월급 효과 엄창나네, 두산 초대박 조짐

2.

[밀라노 LIVE]'괴물' 캐나다-'나쁜 손' 중국 비상! "하이스피드 최대로 올려놓은 상태"...'람보르길리' 김길리, 이미 시동 걸었다

3.

어쨌든 3승1패로 앞섰다→'2위 탈환전', "항상 기회는 있었는데…"

4.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

5.

'손흥민은 안 그랬다' 웨인 루니의 '팩폭' "로메로, 큰소리쳤다면 퇴장 아닌 경기력으로 보여줬어야"…"10년 늙은" 프랭크는 '동정'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.