'목에 담이 와서' 러셀 대신 임동혁 투입 빛났다 "누구보다 믿고 있어"[승장 코멘트]

[수원=스포츠조선 나유리 기자]세트별 기복이 있었지만, 그 위기를 기회로 만들었다. 선두 대한항공의 질주가 이어졌다.
대한항공은 2일 수원 실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 남자부 대한항공과의 6라운드 맞대결에서 세트스코어 3대1(27-25, 25-19, 18-25, 26-24)로 승리했다. 최근 4연승이다.
이날 대한항공은 세트별 경기력 기복이 있었지만, 가장 중요한 순간에 막판 역전에 성공했다. 특히 패배 위기에 몰려있던 1,4세트를 잡아내면서 역시 선두다운 집중력을 보여줬다.
경기 후 대한항공 헤난 달 조토 감독은 "오늘 경기는 두가지 요소가 있었다. 하나는 1,4세트다. 1,4세트는 둘 중 어느 팀이 이겨도 이상하지 않았다. 그리고 2세트와 3세트는 밸런스가 깨진 경기였다. 이런 부분들이 얼마나 한국전력이 경쟁력있는 팀인가를 증명한 세트였던 것 같다"고 돌아봤다.
이날 임동혁을 투입한 시점에 대해서는 러셀의 컨디션이 작용했다고 밝혔다. 헤난 감독은 "오늘 러셀의 컨디션이 그리 좋지 않았다. 목에 담이 왔다. 그래서 그동안 훈련을 잘해줬던 임동혁을 (투입했다). 무엇보다 임동혁을 신뢰하고 믿고 있다. 코트 위에서 굉장히 좋은 에너지를 발산하는 선수"라고 칭찬했다.
군 전역 이후 컨디션이 완전히 올라오지 않았던 임동혁이지만, 이날은 가장 중요한 시점마다 좋은 모습을 보여줬다. 대한항공이 어려운 경기를 잡은 이유다. 헤난 감독도 "그동안 국제 대회에서 국가대표로도 계속 좋은 모습들을 보여왔던 선수다. 한번 임동혁에게 세계선수권 기록을 보여준 적이 있다. 체력적으로 너무나 좋은 선수다. 그런데 한가지 필요한 내용은 본인의 포지션 특성상 더욱더 공을 갈망하고, 공을 더 달라고 하는 의지를 나타내야 한다는 이야기를 했다. 그런 부분들을 훈련때 매일 보여줬다"면서 "앞으로도 더 큰 기회들이 있으리라 믿어 의심치 않다"고 기대감을 표현했다.