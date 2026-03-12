'KB손해보험 제압' 대한항공, 2년 만에 1위까지 승점 3점 남았다…'카리 이탈' 현대건설, 마지막 1위 탈환 희망 살렸다

기사입력 2026-03-12 21:21


'KB손해보험 제압' 대한항공, 2년 만에 1위까지 승점 3점 남았다…'…
사진제공=KOVO

[스포츠조선 이종서 기자] 대한항공 점보스가 정규리그 1위 확정에 성큼 다가갔다.

대한항공은 12일 인천 계양체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 남자부 KB손해보험과 6라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-18, 25-20, 27-25)으로 승리했다.

대한항공은 22승11패 승점 69점으로 2위 현대캐피탈(21승13패 승점 66점)에 승점 3점 차 달아났다. 15일 부산에서 열리는 OK저축은행전에서 3대0 혹은 3대1로 승리한다면 2년 만에 정규리그 1위를 확정짓게 된다. 4위 KB손해보험은 3연패에 빠지며 시즌 전적 18승17패 승점 55점을 기록했다.

대한항공은 임동혁-정지석-이든 '삼각편대'가 제대로 터졌다. 임동혁은 19득점(공격성공률 58.62%)으로 공격을 이끌었고, 정지석(13득점 공격성공률 43.48%), 이든(11득점 공격성공률 47.37%)도 나란히 두 자릿수 득점을 하며 화력을 더했다.

1세트와 2세트를 쉽게 풀어간 대한항공은 3세트 듀스까지 가는 접전을 펼쳤다. 25-25에서 KB손해보험 오픈 공격이 아웃이 되면서 대한항공이 경기를 끝낼 기회를 잡았다. 결국 임동혁이 백어택을 꽂아넣으면서 대한항공이 승점 3점을 챙기는데 성공했다.


'KB손해보험 제압' 대한항공, 2년 만에 1위까지 승점 3점 남았다…'…
사진제공=KOVO
한편, 대전 충무체육관에서 열린 여자부 경기에서는 현대건설이 정관장을 상대로 세트스코어 3대1(25-21, 25-27, 25-22, 25-23)로 승리했다.

현대건설은 외국인선수 카리가 부상으로 빠진 가운데 나현수(20득점) 자스티스(17득점) 이예림(16득점) 양효진(14득점)이 고른 활약을 펼치며 승리를 잡았다.

2위 현대건설은 22승13패 승점 65점을 기록했다. 선두 한국도로공사(23승11패 승점 66점)와는 승점 1점 차. 도로공사는 13일 인천삼산체육관에서 열리는 흥국생명전에서 승점 3점을 따내면 정규리그 1위를 확정하게 된다. 혹은 도로공사는 17일 김천실내체육관에서 열리는 IBK기업은행전에서 승리하더라도 1위가 된다. 도로공사가 남은 두 경기 모두 패배할 경우 현대건설에게 1위 기회가 넘어온다. 현대건설이 18일 서울 장충체육관에서 GS칼텍스를 상대로 승리를 거둔다면 대역전 1위 등극에 성공할 수 있게 된다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'난임' 서동주, 임신 테스트기 2줄에 오열 "태명은 칠복이, 다 안 된다 했는데"

2.

"남경주, 아내·딸에 끔찍한 애처가였는데"…성폭행 혐의에 뮤지컬계 발칵

3.

송지효, '런닝맨' 하차 요구 속 속옷 사업에 박차 "신제품 나와, 잘 될 것"

4.

'김구라 子' 그리, 열애 고백…♥여친과 남창희 결혼식 참석 "너무 스윗해"

5.

[SC이슈] 통화하더니 자연스럽게 운전대를..'음주사고' 이재룡, 음주운전 10분 전 주차장 포착

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 엉터리 대진표를 봤나? '미국-일본 결승에서 꼭 만나세요' 특별규정 논란...한국은 어차피 DR 이겨도 美 만날 운명

2.

김혜성-김도영-존스 'KKK' 라니…日 포수 레전드의 기대 "도미니카공화국·미국도 쉽게 못 친다"

3.

"나는 삼진 잡는 투수가 아니다" 9년차의 깨달음, '위기' 삼성 선발진의 구세주 "맞춰 잡는 피칭으로 100이닝 정조준"

4.

"기적과도 같은 우리 선수단, 정말 대단!" 이재명 대통령의 극찬! 韓 패럴림픽 국대,닷새만에 금1-은3-동1 '연일 기록 경신'[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

5.

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 엉터리 대진표를 봤나? '미국-일본 결승에서 꼭 만나세요' 특별규정 논란...한국은 어차피 DR 이겨도 美 만날 운명

2.

김혜성-김도영-존스 'KKK' 라니…日 포수 레전드의 기대 "도미니카공화국·미국도 쉽게 못 친다"

3.

"나는 삼진 잡는 투수가 아니다" 9년차의 깨달음, '위기' 삼성 선발진의 구세주 "맞춰 잡는 피칭으로 100이닝 정조준"

4.

"기적과도 같은 우리 선수단, 정말 대단!" 이재명 대통령의 극찬! 韓 패럴림픽 국대,닷새만에 금1-은3-동1 '연일 기록 경신'[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.