"생존 경쟁은 내 몫" 19세가 이런 당찬 포부를…'단양 서브퀸' 2년 차가 보여줄 성장의 시간

현대건설 이채영. 사진제공=KOVO

현대건설 이채영. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] 이제 2년 차. 성장세는 분명했다.

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아웃사이드히터 이채영(19·현대건설)은 2025~2026 신인드래프트에서 현대건설이 가장 먼저 부른 이름이다.

한봄고 출신 이채영은 1m80이라는 큰 키에 기본기가 탄탄하다는 평가를 받으며 1라운드 전체 5순위로 지명됐다.

강성형 현대건설 감독은 "신장도 좋고, 기본적으로 감각이 좋다. 아직 어리다보니 파워 등은 보완해야할 부분이지만, 전반적으로 가지고 있는게 좋은 선수"라고 호평했다.

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프로 첫 해 11경기에 출전해 12득점(공격성공률 31.25%)을 기록한 이채영은 지난 6월 열린 단양 퓨처스 대회에서 꾸준하게 경기에 나와 공격력을 뽐내기도 했다. GS칼텍스전에서는 아포짓스파이커로 나와 26득점(공격성공률 36.51%)를 기록하기도 했다. 아울러 서브상을 받으면서 성장을 보여줬다.

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현대건설은 '레전드 미드블로커' 양효진의 은퇴로 좌우 공격이 그 어느때보다 중요해졌다. 조던 윌슨과 메가를 외국인선수와 아시아쿼터로 뽑았고, 페퍼저축은행 소속이었던 사인 앤드 트레이드 영입하는 등 빠르게 전력 다지기에 나섰다. '젊은 피' 이채영의 성장은 현대건설의 변수를 조금 더 지워줄 수 있는 요소다.

현대건설 이채영. 사진제공=KOVO

이채영 역시 꾸준한 성장을 다짐했다. 이채영은 "공격적인 면보다는 수비적인 면에서 조금 더 자신있다. 공격할 때 조금 더 디테일하게 연습하려고 한다"라며 "리시브도 보완하면서도 공격이 중요하디 그 부분을 잘 채우도록 하겠다"고 강조했다.

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'단양 대회'에서의 경험을 값졌다. 이채영은 "경기 감각이라는 것이 꾸준하게 뛰어야 쌓이는 것인데 걱정이 많았다. 코치님과 언니들이 잘 이끌어주셔서 잘할 수 있었던 거 같다"고 미소를 지었다.

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특별히 배우고 싶은 선수에 대한 이야기에 이채영은 "모든 선수들이 장점이 있다. 누구 한 명을 롤모델이다 하고 따라가기 보다는 언니들의 좋은 점을 모두 배우고 싶다"고 이야기했다

탄탄한 전력층에서 많은 기회를 잡기가 쉽지 않을 수 있지만, 당찬 포부를 가지고 시즌을 준비하고 있다. 이채영은 "경쟁에서 살아남고 뛰는 건 내 몫이다. 꾸준하게 연습하고 노력해서 내가 가진 장점을 더 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 힘주어 말했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com