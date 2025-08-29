벨라스케즈 또 붕괴.. 롯데 다시 4위로 → 두산 5연패 뒤 2연승! 잭…

|
[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 5연패 후 연승을 달렸다. 갈 길 바쁜 롯데 자이언츠의 발목을 잡았다.
타선에서는 안재석 케이브가 4타수 2안타 활약했다. 박준순도 결정적인 홈런을 때렸다.
롯데 선발 벨라스케즈는 5이닝 7실점 부진했다. 1회초에 맞은 3점 홈런이 뼈아팠다.
먼저 선두타자 안재석이 볼넷 출루했다. 강승호가 뜬공 아웃된 후 케이브도 볼넷으로 나갔다. 양의지가 삼진을 당했다. 2사 1, 2루에서 박준순이 벨라스케즈의 실투를 공략했다. 박준순은 1볼의 유리한 카운트에서 슬라이더가 한복판에 몰리자 날카롭게 방망이를 돌렸다. 좌중간 담장을 훌쩍 넘겼다. 시즌 4호.
두산은 2회초에 1점을 추가했다.
박계범이 우측에 2루타를 때렸다. 이유찬이 번트를 절묘하게 대면서 자신도 살았다. 무사 1, 3루에서 정수빈이 우전 적시타를 터뜨렸다. 4-0으로 달아났다. 다만 계속된 무사 1, 2루에서 병살타가 나오면서 흐름이 끊겼다.
4점 리드를 유지하던 두산은 5회초에 귀중한 1점을 보탰다.
1사 후 양의지가 좌중간을 갈랐다. 김인태가 중견수 키를 넘기는 3루타로 양의지를 불러들였다.
|
1사 후 대타 한태양이 두산 두 번째 투수 양재훈에게 우전 안타를 뽑았다. 손성빈이 볼넷 출루했다. 주자가 쌓이자 두산은 최원준으로 투수를 교체했다. 1사 1, 2루에서 장두성이 좌익수 뜬공 아웃됐다.
2사 1, 2루에서 박찬형이 우중간 2루타를 쳤다. 한태양이 득점했다. 2, 3루가 이어졌다. 두산은 다시 좌완 이병헌을 구원 투입했다. 고승민이 삼진을 당해 추가 득점에 실패했다.
두산은 9회초 승부에 쐐기를 박았다.
선두타자 안재석이 우측에 2루타로 포문을 열었다. 폭투가 나와 3루에 무혈 입성했다. 무사 3루에서 강승호가 좌중간 적시타를 때려냈다. 케이브의 안타와 양의지의 희생플라이가 이어지며 강승호도 홈을 밟았다.
7-1로 크게 앞선 두산은 9회말 신인 홍민규를 올려 승리를 지켰다.
부산=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com