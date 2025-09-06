3년 18억 '쇼킹' 재계약...그런데 "코치, 선수들 얼굴도 안 봤다.…

|
[인천=스포츠조선 김용 기자] "재계약 하고 정말 걱정을 많이 했다."
프로야구 감독에게는 계약 만료를 앞두고 있을 때만큼 긴장, 걱정이 될 때가 없다. 누구라도 목표는 재계약. 성적이고, 언행이고 조금만 문제가 생기면 재계약이란 선물은 주어지지 않기에 피가 마른다.
3일 광주 KIA 타이거즈전을 앞두고 재계약이 알려졌는데, 공교롭게도 확정 후 치른 KIA전과 5일 롯데 자이언츠전 모두 승리했다. 4연승을 달렸고, 5일 기준 4위 삼성 라이온즈와의 승차를 1.5경기로 벌렸다. 3위까지는 몰라도, 나름 가을야구 진출은 안정권이라고 할 수 있을 상황이다.
이 감독은 "재계약이 발표된 날, 일부러 코치들과 선수들 얼굴도 안 보고 KIA전에 들어갔다. 모든 게 조심스러워지더라. 정말 걱정이 많이 됐다. 팀이 열심히 싸우고 있는데, 내 재계약 발표가 엉뚱한 방향으로 튀어 혹시 안 좋은 영향을 미칠까 말이다. 그런데 선수들이 더 열심히 해준다. 너무 고맙다. TV로 경기를 지켜보는 지인들도 '선수들이 이를 악 무는 모습이 보인다'고 얘기해준다"고 말하며 웃었다. 이 감독은 이어 "재계약하고 연패했으면, 정말 상상도 하기 싫다. 내 계약은 계약이고, 해야 할 일이 있으니 솔직히 부담이 정말 많이 됐다"고 덧붙였다.
이미 사인은 했고, 올해 가을야구 진출을 못해도 이 감독 개인 명예와 이득은 사라지지 않는데 오로지 현재 순위 경쟁에만 집중하고 있다는 의미다.
