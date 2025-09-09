스포츠조선

첫 홈런 치고 멀리 계신 엄마 생각에 울컥.. "울지마" 강백호의 위로. 2965일 만에 '마법'이 일어났다

기사입력 2025-09-10 05:51


첫 홈런 치고 멀리 계신 엄마 생각에 울컥.. "울지마" 강백호의 위로.…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. KT가 8대1로 승리한 가운데 이날 데뷔 8년 만에 첫 홈런을 친 안치영이 인터뷰 도중 눈물을 흘리고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/

첫 홈런 치고 멀리 계신 엄마 생각에 울컥.. "울지마" 강백호의 위로.…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. KT가 8대1로 승리한 가운데 이날 데뷔 8년 만에 첫 홈런을 친 안치영이 물세례를 받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/

[수원=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈 안치영(27)이 프로 데뷔 8년 만에 첫 홈런을 기록했다.

안치영은 9일 수원 KT위즈파크에서 열린 2025 KBO리그 두산 베어스전 9번타자 겸 좌익수로 선발 출전했다. 3타수 1안타 1홈런 2타점을 기록하며 8대1 승리에 앞장섰다.

안치영은 첫 홈런까지 무려 2965일이 걸렸다. 안치영은 2017 신인드래프트 6라운드 전체 51번에 뽑혔다. 2017년 7월 28일 수원 NC전에 데뷔했다. 첫 안타는 2017년 8월 13일 인천 SSG전에 기록했다. 안치영은 개인 통산 173번째 경기 256번째 타석에서 귀중한 첫 홈런을 쏘아올렸다.

경기 후 안치영은 "맞는 순간 솔직히 몰랐는데 넘어가니까 너무 좋더라. 홈런을 언제 쳤나 기억도 안 난다. 고등학교 때도 없다"며 기뻐했다.

부모님이 떠올라 울먹이기도 했다. 안치영은 "멀리 계시는데 응원해 주시는 어머니께 감사한 마음이 들어서 그랬다"며 고마워했다. 지나가던 강백호가 "울지마"라며 위로했다. 안치영의 어머니는 인천에 거주 중이다. 엄청나게 먼 곳은 아니지만 시즌 중이라 자주 뵐 수가 없다.

안치영은 0-1로 뒤진 3회말 1사 1루에 두산 선발투수 곽빈을 상대했다. 안치영은 3볼 1스트라이크의 유리한 볼카운트를 만들어냈다. 5구째 가운데 높은 코스로 몰린 149km 패스트볼을 놓치지 않았다. 우측 담장을 훌쩍 넘겼다.


첫 홈런 치고 멀리 계신 엄마 생각에 울컥.. "울지마" 강백호의 위로.…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. KT가 8대1로 승리한 가운데 이날 데뷔 8년 만에 첫 홈런을 친 안치영이 물세례를 받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/

첫 홈런 치고 멀리 계신 엄마 생각에 울컥.. "울지마" 강백호의 위로.…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 안치영이 3회말 1사 1루에서 프로 데뷔 첫 홈런을 친 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/
안치영은 홈런을 확인하고 두 주먹을 불끈 쥐었다.

안치영이 수훈 선수 인터뷰를 진행하는 동안 동료들이 하나 둘 몰려들었다. 아이스박스에 물을 가득 채웠다. 다들 생수통 하나씩 지참했다. 인터뷰가 끝나자 물세례를 퍼부으며 함께 기뻐했다.


안치영은 "늘 뿌리는 입장이었는데 처음 맞아보니까 엄청 좋았다. 형들 동생들 선배님들 다 감사하다. 항상 뒤에서 준비는 늘 하고 있었다. 좋은 날이 올 거라고 생각하면서 포기하지 않았다. 하루하루 버텼다"고 돌아봤다.

안치영은 대주자 대수비로 출전하다가 최근 들어 이강철 KT 감독의 신임을 얻었다.

안치영은 "감독님께서 믿어주셨기 때문에 일단 잘하고 싶었다. 타격코치님과 많은 대화를 나누면서 제 장점을 살리고자 연습을 했다. 유지가 잘 됐던 것 같다"고 겸손하게 말했다.


첫 홈런 치고 멀리 계신 엄마 생각에 울컥.. "울지마" 강백호의 위로.…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 안치영이 3회말 1사 1루에서 프로 데뷔 첫 홈런을 친 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/

첫 홈런 치고 멀리 계신 엄마 생각에 울컥.. "울지마" 강백호의 위로.…
9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 안치영이 3회말 1사 1루에서 프로 데뷔 첫 홈런을 쳤다. 동료들이 무관심 세리머니 후 뒤늦게 안치영의 홈런을 축하하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/
정규시즌 막바지다. KT는 4위에 0.5경기 뒤진 5위다. 지금은 다른 걸 생각할 겨를이 없다.

안치영은 "한 경기 한 경기가 중요하다. 감독님께서 경기에 출전 기회를 주시면 일단 그 한 경기만 최선을 다하는 게 첫 번째다. 팀에 최대한 도움이 되고 싶다. 수비에 나가면 모든 공을 다 잡고 싶다. 어떻게 해서든 팀에 도움이 되겠다"고 각오를 불태웠다.


수원=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



