스포츠조선

145일 만에 5할 붕괴…절실한 롯데의 가을야구, 하늘이 도와주는 방법은 있다

기사입력 2025-09-10 02:22


145일 만에 5할 붕괴…절실한 롯데의 가을야구, 하늘이 도와주는 방법은…
26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/

145일 만에 5할 붕괴…절실한 롯데의 가을야구, 하늘이 도와주는 방법은…
5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. SSG가 롯데에 7대 5로 승리했다. 경기 종료 후 그라운드를 나서는 롯데 선수들. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

[부산=스포츠조선 이종서 기자] "순리대로 가야죠."

9일 부산 사직구장. 한화 이글스와 맞대결을 앞두고 있는 김태형 롯데 감독에게 '비' 이야기 나왔다.

이날 부산 지역에 많은 양의 비가 예보돼 있던 상황. 또한 9월에도 중간 중간 비예보 있었다. KBO는 잔여 경기를 30일까지로 편성했다. 10월 시작과 함께 가을야구에 들어가겠다는 계획이었다. 그러나 비로 인해서 취소되는 경기가 하나 둘씩 발생했다. 결국 10월에도 정규시즌을 이어가야 하는 상황이 됐다.

아직 9월 남은 경기에 비 예보가 많다는 이야기에 김 감독은 "순리대로 가야한다"고 이야기했다.

그러나 내심 '비'가 반가운 마음은 있다. 시즌이 막바지로 향해 가고 있는 가운데 롯데에는 부상자가 이어지기 시작했다.

주장 전준우는 지난달 5일 햄스트링 부상으로 빠진 뒤 손목 통증까지 겹쳤다. 올 시즌을 앞두고 트레이드로 와 주전 유격수로 활약한 전민재는 지난달 21일 내복사근 부상으로 엔트리에서 제외됐고, 주전 포수 유강남도 5일 인천 SSG 랜더스전에서 파울 타구에 오른팔 부분을 맞아 수비 및 타격이 어려운 상태다.

롯데는 9일 경기에서 패배하면서 62승6무63패로 5할 승률이 깨졌다. 4월15일 9승1무10패 이후 147일 만에 5할 붕괴다. 5위 KT 위즈와는 1.5경기 차에 불과해 아직 포기할 단계는 아니다. 한 경기 승리가 그 어느때보다 중요한 시기. 최정예로 붙어도 힘든 순위 싸움에 '차포'를 뗀 만큼, 승리 하나 쌓기가 좀처럼 쉽지 않다.


145일 만에 5할 붕괴…절실한 롯데의 가을야구, 하늘이 도와주는 방법은…
6일 부산 사직야구장에서 KIA와 롯데의 경기가 열릴 예정인 가운데 롯데 전민재와 박승욱이 수비훈련을 하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.06/

145일 만에 5할 붕괴…절실한 롯데의 가을야구, 하늘이 도와주는 방법은…
3일 수원 케이티위즈파크에서 열리는 KT와 롯데의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 롯데 전준우, 유강남. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.03/
부상자가 많은 시기인 만큼, 당장 경기를 하기 보다는 이들이 돌아온 뒤에 하는 게 롯데 입장에서는 나쁘지 않다. 김 감독은 "(유)강남이도, (전)준우도, (전)민재도 들어와야 하니 비가 와서 밀리면 뒤에 합류할 수 있어 좋지 않을까하는 생각은 있다"고 솔직한 속마음을 이야기했다.


일단 부상자들도 복귀에 힘을 내고 있다. 김 감독은 "전준우는 오늘이나 내일 연습해보고 괜찮다고 하면 다음주에는 타격을 해보려고 한다"라며 "그래도 (2군에서) 경기를 해보고 와야 한다"고 말했다.

전민재 역시 실전을 소화하면서 복귀를 앞뒀다. 9일 상동구장에서 열린 SSG랜더스와의 퓨처스리그 경기에 1번타자 겸 유격수로 선발 출전해 5타석을 소화했다. 안타 한 방과 볼넷을 골라내며 실전 감각을 올려갔다.

유강남 역시 강한 의지를 보여주고 있다. 유강남은 아직 1군 엔트리에 남아있다. 김 감독은 "(유)강남이는 이번주는 아무것도 안 된다. 다음주에 배트를 휘둘러 보고 통증이 잡히면 방망이라도 치게 하려고 한다"라며 "본인이 해본다고 하더라. 공 던지는 것보다는 괜찮을테니 일단 배팅 치다가 좋지 않으면 그때 보려고 한다"고 설명했다.
부산=이종서기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“얼굴 또 바뀌었네” 박서진, 성형에만 1억 원 썼다

2.

'11월 결혼' 윤정수♥원자현, 신혼여행 못간다 "라디오에 생계 달려" (김숙티비)[종합]

3.

"故대도서관, 파티 같은 4일장 치렀다"..전처 윰댕 배웅 속 영면

4.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월 만 겹경사 터졌다..울산 백수 탈출 "드디어 일한다"(조선의 사랑꾼)

5.

이병헌·12세 子 준후, '짙은 이목구비' 누가봐도 아빠와 아들..."얼굴 공개는 NO" ('이민정 MJ')

스포츠 많이본뉴스
1.

미친 바람! 투런포→직선안타→번트안타, 이정후 3안타 폭발! 3개월만에 타율 2할7푼대...SF 11-5 ARI

2.

"선수들 앞에서 울었습니다. 너무 미안해서"..."나가" 소리 듣던 감독의 '감격 재계약', 무슨 일이 있었나

3.

'韓 최고 유망주' 양민혁, 이대로면 월드컵 출전 불발...英매체도 지적 "포츠머스 임대 옳았는지 의문, 시간 많지 않아"

4.

'4조 6000억' 토트넘 초대형 뉴스, 사우디+만수르 EPL 유혹한 그녀의 등장→긴급 성명에도 포기란 없다 '인수 야욕'

5.

'광주는 또 우천 취소?' 더 밀리면 곤란한데... 비 내리는 챔필, 삼성-KIA '경기 열릴 수 있나'[광주현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

미친 바람! 투런포→직선안타→번트안타, 이정후 3안타 폭발! 3개월만에 타율 2할7푼대...SF 11-5 ARI

2.

"선수들 앞에서 울었습니다. 너무 미안해서"..."나가" 소리 듣던 감독의 '감격 재계약', 무슨 일이 있었나

3.

'韓 최고 유망주' 양민혁, 이대로면 월드컵 출전 불발...英매체도 지적 "포츠머스 임대 옳았는지 의문, 시간 많지 않아"

4.

'4조 6000억' 토트넘 초대형 뉴스, 사우디+만수르 EPL 유혹한 그녀의 등장→긴급 성명에도 포기란 없다 '인수 야욕'

5.

'광주는 또 우천 취소?' 더 밀리면 곤란한데... 비 내리는 챔필, 삼성-KIA '경기 열릴 수 있나'[광주현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.