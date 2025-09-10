스포츠조선

이정후 16강 진출, ML서 가장 매력적인 선수 '이상형 월드컵' 결과 보니..."그 캐치를 보았는가? 타격은 또 어떻고" 극찬

기사입력 2025-09-10 07:28


이정후 16강 진출, ML서 가장 매력적인 선수 '이상형 월드컵' 결과 …
샌프란시스코 자이언츠 이정후가 지난 8월 18일(한국시각) 오라클파크에서 열린 탬파베이 레이스전에서 4회 얀디 디아즈의 우중간 타구를 잡아내고 있다. 글러브에 맞고 떨어진 공을 무릎으로 받아내 뜨거운 화제가 됐다. AP연합뉴스

이정후 16강 진출, ML서 가장 매력적인 선수 '이상형 월드컵' 결과 …
샌프란시스코 자이언츠 이정후가 9일(한국시각) 오라클파크에서 열린 애리조나 다이아몬드백스전에서 2회말 우월 투런홈런을 터뜨리고 힘차게 베이스를 돌고 있다. AFP연합】

[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 올해 메이저리그에서 가장 흥미로운 선수 32인에 선정됐다.

ESPN이 9일(이하 한국시각) 흥미로운 기획 기사 하나를 게재했다. 제목은 '2025년 MLB에서 가장 흥미로운 선수 경합(2025 MLB most exciting player bracket)'이다.

올시즌 가장 역동적이고 매력적인, 그래서 팬들의 흥미를 가장 많이 돋운 선수 32명을 선정한 뒤 이들을 토너먼트 방식으로 붙여 최종 우승자를 뽑는 코너다. 일종의 메이저리그 '이상형 월드컵'이다.

ESPN은 '가장 흥미로운 선수를 뽑기 위해 32명을 매치업한 뒤 MLB 전문가들의 의견을 물어 우승자를 정하는 코너'라며 '각 팀에서 1명씩 뽑아 30명을 일단 추리고 와일드카드 1명을 리그별로 추가해 32명을 만들었다. 그리고 작년 이 코너에서 1,2위를 차지한 바비 윗 주니어(캔자스시티 로열스)와 엘리 델라크루즈(신시내티 레즈)에게 1번 시드를 부여하고 나머지는 투표 전문가들이 결정해 매치업을 짰다. 그리고 AL과 NL 우승자가 최종 결승에서 만난다'고 설명했다.

이에 따르면 이정후는 샌프란시스코를 대표하는 선수로 뽑혀 8번 시드를 받았다. 32강서 만난 선수는 세인트루이스 카디널스 유격수 메이신 윈. 이정후가 이겨 16강에 진출했다.

ESPN은 이정후에 대해 '우리는 이 장면을 보여주고 싶다'며 지난달 18일 이정후가 탬파베이 레이스와의 홈경기에서 4회 얀디 디아즈의 우중간 2루타성 타구를 잡았다 놓칠 듯한 상황에서 무릎으로 받아낸 수비를 지목했다.


이정후 16강 진출, ML서 가장 매력적인 선수 '이상형 월드컵' 결과 …
샌프란시스코 자이언츠 이정후가 9일(한국시각) 오라클파크에서 열린 애리조나 다이아몬드백스전에서 4-4로 맞선 6회말 무사 1,2루에서 3루쪽으로 기습번트를 대고 있다. 이 타구는 내야안타가 되면서 샌프란시스코가 5득점의 빅이닝을 만드는데 결정적인 연결고리가 됐다. Imagn Images연합뉴스
매체는 '우리는 그와 같은 수비를 본 적이 없다. 왜냐하면 메이저리그 역사상 그와 같은 플레이는 없었기 때문'이라며 '그와 같은 상상하기 어려운 일을 해내는 능력과 함께 타석에서 전통적인 방식으로 공을 잘 맞히고 잘 뛰는 능력을 지닌 이정후가 금세 샌프란시스코에서 팬들의 사랑을 가장 많이 받는(fan favorite) 선수로 자리매김했다는 건 놀라운 일이 아니다'라고 평가했다.

이정후는 '올어라운드 플레이어(all around player)'로 팬들의 인기를 독차지할 수밖에 없는 스타일이라는 얘기다.


이정후의 수비력을 놓고 일부 매체에서 폄하하는 기사를 내놓기도 했지만, 전체적으로 어려운 타구를 안정적으로 잡아내는 허슬 플레이가 높은 평가를 받는 건 사실이다. 무엇보다 타격에서 후반기 들어 부진을 털어내고 정상 궤도에 올랐다는 점도 ESPN은 인정하고 있다.

이정후는 전날 애리조나 다이아몬드백스전에서 시즌 8호 홈런을 포함해 4타수 3안타 2타점 2득점의 맹타를 터뜨리며 11대5 대승의 주역이 됐다. 0-3으로 뒤진 2회말 우월 투런홈런을 터뜨리며 역전의 발판을 마련했고, 4회 우전안타에 이어 6회에는 무사 1,2루서 기습번트 안타로 찬스를 만루로 연결하며 5득점 빅이닝의 연결고리 역할을 했다.


이정후 16강 진출, ML서 가장 매력적인 선수 '이상형 월드컵' 결과 …
이정후가 9월 들어 뜨거운 타격을 이어가고 있다. AP연합뉴스
이정후는 9월 6경기 중 4경기에서 2안타 이상을 뽑아내 시즌 타율을 0.271(510타수 138안타), OPS를 0.752로 끌어올렸다. 2할7푼대 타율은 지난 6월 14일 이후 87일, OPS 0.750을 넘긴 것은 6월 18일 이후 83일 만이다. 이제는 6년 1억1300만달러(약 1569억원) 몸값에 어울리는 수치가 나타난 것이다.

8홈런, 51타점, 68득점, 44볼넷, 64삼진, 10도루, 출루율 0.332, 장타율 0.420. 9월에만 6경기에서 타율 0.522(23타수 12안타)를 치고 있다.

ESPN은 윈에 대해서는 '세인트루이스는 수비가 우선인 유격수로 로켓과 같은 어깨를 갖고 있다'고 했다. 상대적으로 공격력은 별로라는 얘기다. 그는 올시즌 129경기에서 타율 0.253(491타수 124안타), 9홈런, 51타점, 72득점, OPS 0.673을 마크 중이다.

그러나 이정후는 16강에서 델라크루즈를 만나 패했다. ESPN은 'NL에서 16강 매치 8개 중 유일하게 만장일치로 승부가 났다. 그는 키 1m95의 장신 유격수로 놀라운 능력을 갖고 있다는 점에서 쉬운 결정'이라고 했다. 즉 모든 투표 전문가들이 이정후가 아닌 델라크루즈의 손을 들어줬다는 얘기다.

이 코너에서 최종 우승은 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 차지했다. 결승에서 AL 우승자인 뉴욕 애런 저지를 늘렀다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌·12세 子 준후, '짙은 이목구비' 누가봐도 아빠와 아들..."얼굴 공개는 NO" ('이민정 MJ')

2.

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데" ('살롱드립2')

3.

5대 얼짱 출신 이민정 “아빠 반대로 SM 데뷔 무산…사춘기엔 원숭이 닮았다 소리도”

4.

임영웅, 제대로 효도했다...피켓팅 없이 '1열' 직관 콘서트 개최 "설 샜다" ('섬총각 영웅')

5.

조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

스포츠 많이본뉴스
1.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

2.

'한화가 KBO 역사상 최초 완성하나' 156km 던지는 선발만 4명? 왜 결정했나

3.

한화, 다시 한 번 결단 내렸다…"정우주 선발→황준서 좌완 스페셜리스트로"

4.

'4477억 골리앗' 잡으러 간다! 이정후-채프먼-데버스 3인방 시즌은 이제 시작...SF 최근 15G 12승3패 1위

5.

'경기 제일 많이 남았는데…' 창원 NC-SSG전 취소 → 17일 평일 DH 편성…앤더슨vs신민혁 리매치 [창원현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

2.

'한화가 KBO 역사상 최초 완성하나' 156km 던지는 선발만 4명? 왜 결정했나

3.

한화, 다시 한 번 결단 내렸다…"정우주 선발→황준서 좌완 스페셜리스트로"

4.

'4477억 골리앗' 잡으러 간다! 이정후-채프먼-데버스 3인방 시즌은 이제 시작...SF 최근 15G 12승3패 1위

5.

'경기 제일 많이 남았는데…' 창원 NC-SSG전 취소 → 17일 평일 DH 편성…앤더슨vs신민혁 리매치 [창원현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.