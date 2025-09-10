"KIA 남고 싶어요" 벌써 10승 했는데, 재계약 확정 아니다? 이범호…

|
[광주=스포츠조선 김용 기자] "부상 없이 한 시즌 마무리를 하는 게 가장 중요하다."
하지만 이범호 감독은 올러 재계약 얘기에 매우 신중하다. 이유가 있다. 이 감독은 "우리가 힘들었던 게 올러가 빠졌던 3주다. 그 때 하필 황동하, 윤영철도 부상으로 없었다. 그러니 선발 로테이션을 돌리기가 너무 힘들었다"고 말했다.
공교롭게도 전반기 막판 '잇몸 야구'로 대약진하며 2위까지 치고 올라갔던 KIA인데, 올러가 없는 동안 급격하게 추락하기 시작했다. 그리고 이제는 8위 자리 지키기도 쉽지 않은 상황이다.
그러니 이 감독 입장에서는 '10승'도 좋지만 '건강'이 최우선일 수밖에 없다. 이 감독은 "외국인 투수는 기본적으로 부상 없이 한 시즌을 마무리 해줄 수 있는 선수가 우선"이라고 밝혔다. 올러와의 재계약 가능성을 원천 차단하겠다는 게 아니라, 이 부분을 중점으로 두고 다른 후보들과 함께 심사숙고 해보겠다는 메시지다.
