스포츠조선

"다시 못올 수도 있는 순간"…어쩌면 평생 한 번, 이토록 세심한 코치 선물이 있을까

기사입력 2025-09-10 13:13


"다시 못올 수도 있는 순간"…어쩌면 평생 한 번, 이토록 세심한 코치 …
3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 연장 10회말 1사 2,3루 한화 황영묵이 끝내기 안타를 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/

"다시 못올 수도 있는 순간"…어쩌면 평생 한 번, 이토록 세심한 코치 …
3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 연장 10회말 1사 2,3루 한화 황영묵이 끝내기 안타를 치고 물세례를 받고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/

[부산=스포츠조선 이종서 기자] "저는 그렇게까지 크게 생각 안 했는데…."

황영묵(26·한화 이글스)은 지난 3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC 다이노스와의 경기에 5-5로 맞선 10회말 1사 1,3루에서 끝내기 안타를 쳤다. 황영묵의 데뷔 첫 끝내기 안타. 황영묵은 두 팔을 벌려 활짝 승리의 기쁨을 누렸다.

한화로서도 귀중했던 승리였다. 선발 투수 코디 폰세는 역대 한 시즌 최다 탈삼진 기록을 새롭게 썼다. 종전 기록은 2021년 두산 베어스 아리엘 미란다의 225개. 폰세는 이날 8개의 삼진을 잡아내며 228탈삼진을 기록하게 됐다. 승리가 있어서 기록 또한 빛날 수 있었다.

승리의 기쁨에 혼란스러웠던 상황. 황영묵에게 평생 잊지 못할 선물 하나가 도착했다. 고동진 전력분석코치는 경기를 마친 직후 끝내기 안타가 나온 공을 챙겨 황영묵에게 전달했다.

황영묵은 "그렇게까지 끝내기에 대해 크게 생각 안했다. 그런데 고동진 코치님께서 경기 끝나고 직접 공을 찾아주셨다"고 했다.

고 코치가 황영묵의 끝내기 공을 특별하게 챙긴 이유는 있었다. 고 코치는 황영묵에게 공을 전달하면서 "선수 시절에 연장 가서 끝내기 안타를 쳤는데, 이제 한 번 더 치겠지라고 생각했는데 그렇게 은퇴했다"고 말했다.

황영묵은 "그 순간에 그 생각이 들어서 바로 이렇게 공을 받아서 챙겨주셨다고 하더라. 너무 감사했다"고 말했다.


"다시 못올 수도 있는 순간"…어쩌면 평생 한 번, 이토록 세심한 코치 …
한화와 LG의 주말 3연전 두번째 경기가 19일 대전구장에서 열렸다. 한화가 10회말 무사 2루 터진 고동진의 끝내기 안타로 8대7 승리를 거뒀다. 동료들과 기쁨을 나누는 고동진.
대전=허상욱 기자 wook@sportschocun.com/2014.04.19/
코 코치는 2000년 신인드래프트 2차 4라운드(전체 32순위)로 한화에 입단해 2015년까지 1군에서 뛰었다. 2016년까지 현역 생활을 하다가 2017년부터 한화에서 코치를 하고 있다.


고 코치의 끝내기 안타는 2014년에 나왔다. 4월19일 대전 LG전에서 7-7로 맞선 10회말 무사 2루에서 이동현을 상대로 우전 안타를 치며 경기를 끝냈다.

고 코치는 2014년 4월19일 한밭(대전) LG전에서 끝내기 안타를 쳤다. 당시 7-7 동점으로 맞선 10회 무사 2루에서 이동현을 상대로 우익수 앞 끝내기 안타로 팀 승리를 이끌었다

황영묵은 "코치님께 그렇게 이야기를 듣다보니 아쉽긴 하더라. 어떻게 보면 나에게도 다시 돌아오지 못할 순간이었는데 더 기뻐하지 못한 거 같다. 그래도 그날 KBO리그 기록도 나왔고, 팀이 이겨서 축하를 많이 받았던 거 같다"고 이야기했다.

황영묵은 "고동진 코치님께 정말 감사하다고 전하고 싶다. 그렇게까지 생각해부셔서 너무 감사했다"고 다시 한 번 감사 인사를 남겼다.
부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈, 이혼 11년 만에 재혼 임박 “전 재산 주겠다는 누나 나타나”

2.

이영애, 이병헌에 사과 “광고 촬영 당시 옆자리 남자에 눈길”

3.

이지혜 "수영복 기자회견 감행...가슴 수술 해명 위해 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

4.

가수 양혜승 "미코 출신 맞았네"…감량 성공 '깜짝'→신곡 '엄마의 잔소리' 발매

5.

'기러기 아빠' 권상우, 딸과 영상통화하다 서운 "영어로 하지 말라고"

스포츠 많이본뉴스
1.

[멕시코전 전반 분석]"손흥민 벤치" 오현규 1대1 '미스'→EPL 히메네스, 환상 헤더골…아쉬운 홍명보호 0-1 뒤진 채 후반 기약

2.

[멕시코전 리뷰]'비겼지만 잘싸웠다!' 손흥민→오현규 연속골 홍명보호, 후반 추가시간 실점하며 통한의 2-2 무승부…9월 A매치 1승 1무 마무리

3.

"월드컵 우승하겠다" 일본 감독 "죄송합니다, 죄송합니다" 사과...멕시코-미국전 1무 1패 0득점 대실망

4.

'美원정 도장깨기' 무득점 무승 '초상집' 日-1승1무 가능성 보여준 홍명보호, 극명한 희비

5.

[멕시코전]'슈투트가르트 봤나' 오현규, 환상 역전골→연골 세리머니...한국 2-1 역전(후반 30분)

스포츠 많이본뉴스
1.

[멕시코전 전반 분석]"손흥민 벤치" 오현규 1대1 '미스'→EPL 히메네스, 환상 헤더골…아쉬운 홍명보호 0-1 뒤진 채 후반 기약

2.

[멕시코전 리뷰]'비겼지만 잘싸웠다!' 손흥민→오현규 연속골 홍명보호, 후반 추가시간 실점하며 통한의 2-2 무승부…9월 A매치 1승 1무 마무리

3.

"월드컵 우승하겠다" 일본 감독 "죄송합니다, 죄송합니다" 사과...멕시코-미국전 1무 1패 0득점 대실망

4.

'美원정 도장깨기' 무득점 무승 '초상집' 日-1승1무 가능성 보여준 홍명보호, 극명한 희비

5.

[멕시코전]'슈투트가르트 봤나' 오현규, 환상 역전골→연골 세리머니...한국 2-1 역전(후반 30분)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.