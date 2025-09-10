7회에도 154km를 뿌리는 15승 다승왕의 3승 추락. 조성환의 분석 …

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"공은 프로생활하면서 톱이다."
그런데 성적이 좋지 않다는 것은 분명히 문제가 있어 보인다.
곽빈은 9일 수원에서 열린 KT 위즈전에서도 6회까지 2실점으로 잘 막았지만 7회에 무너지며 결국 6⅓이닝 동안 5안타(1홈런) 1볼넷 7탈삼진 5실점으로 패전 투수가 됐었다.
이어 "가끔씩 던지던 날리는 공도 정리가 됐다. 좋은 점이 많다"는 조 대행은 "분석팀에서 피칭 디자인 얘기를 한다. 좀 더 세련됨을 가미하면 좋겠다고 한다. 수치도 좋고 제구력도 정리가 됐는데…. 그 공을 이제 어떻게 디자인해서 어떻게 싸워야 할지를 점검하고 있다"라고 말했다.
그리고 잘던지다가 위기가 왔을 때 무너지는 단점을 고쳐야 한다고 했다.
조 대행은 "잘 끌고 가다가 한번의 위기를 넘어서느냐 못넘어서느냐가 곽빈을 괴롭힌다"면서 "우리도 고민을 해야되지만 곽빈이 톱클래스로 자리를 잡으려면 분명히 보완을 해야 한다"라고 말했다.
조 대행은 "구위나 전체적인 수치엔 문제가 없다"면서 "이 좋은 공을 어떻게 살릴 수 있을까. 심도깊은 고민을 해야할 것 같다"라고 했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com