스포츠조선

"빠지면 누군가 자리를 꿰찰 수 있으니…" 전경기 출전 의지 보인 4번타자, 감동한 사령탑 "겸손한 말이죠"

기사입력 2025-09-10 19:08


"빠지면 누군가 자리를 꿰찰 수 있으니…" 전경기 출전 의지 보인 4번타…
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

"빠지면 누군가 자리를 꿰찰 수 있으니…" 전경기 출전 의지 보인 4번타…
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 6회초 1사 1루 한화 노시환이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

[부산=스포츠조선 이종서 기자] "웬만한 선수들이 그냥 흘려들은 말은 아니죠."

노시환(한화 이글스)은 지난 9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기에서 4번타자 겸 3루수로 선발 출전해 5타수 2안타(1홈런) 4타점 2득점을 기록했다.

1회초 만루 상황에서 첫 타석에 들어서 2타점 적시타를 친 노시환은 6회초에는 시즌 28홈런을 때려냈다. 7회말은 3루수 방면 직선타 타구를 몸을 날려 연속으로 잡아냈다.

공수 완벽한 경기. 부동의 4번타자 3루수지만 경기를 마친 뒤 노시환은 "내가 경기에 빠지면 또 누군가에게는 기회가 될 수 있다. 그 기회를 받은 누군가가 잘하면 자리를 꿰찰 수도 있다"라며 "웬만하면 어디 뼈가 부러지지 않는 이상 안 빠지려고 한다"고 말했다.

노시환은 9일 경기까지 129경기 모두 출전했다. 수비 이닝은 1134⅔이닝으로 리그에서 유일하게 1100이닝을 나왔다. 체력적으로 부침이 있을 법도 했지만, 타격이 잘 안 풀릴 때에는 수비로 팀에 도움이 됐다. 한화의 2위 질주 배경에는 이런 노시환의 역할이 컸다.


"빠지면 누군가 자리를 꿰찰 수 있으니…" 전경기 출전 의지 보인 4번타…
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 6회초 1사 1루 한화 노시환이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/
10일 경기를 앞두고 노시환의 이야기를 전해들은 김경문 한화 감독은"겸손한 말이다. 그런데 웬만한 선수들이 그냥 흘러들을 말이 아니다. 자기의 자리가 오래 비어있으면 다른 선수가 자리를 잡게 되면 자기 위치가 줄어든다. (노시환이) 겸손하게 이야기했지만, 저렇게 수비도 끝까지 하려는 자세가 감독으로서는 정말 고맙다"고 말했다.

김 감독은 이어 "지금 다른 선수들은 다 빠져도 시환이는 안 빠지고 있다. 그래도 9월 들어서 우리가 쉬는 날이 많아졌다. 일주일에 6경기 하고 그러면 분명히 빠져야 한다. 다행히 경기하고 휴식일이 있다. 그런 부분에서 다행"이라고 말했다.

노시환은 10일 경기에서도 4번타자 겸 3루수로 선발 라인업에 이름을 올렸다.
부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 이선균 수사정보 유출 경찰, 첫 재판서 “공무상 비밀누설 다툼 여지”

2.

조국 딸 조민, SNS에 고소장 공개 “경고·유예 불구 허위 게시물…합의 없다”[SC이슈]

3.

백지연 ‘현대家 사돈 일상’ 나혼산에서 공개하나 "섭외 받았다"

4.

'성전환' 하리수, 연예계 성희롱 폭로 "여자 맞냐며 성관계 요구, 옷도 벗으라고"

5.

김수용, 의사집안 금수저라더니..2천만원 빌려달라는 후배에 흔쾌히 "알겠다"(비보티비)

스포츠 많이본뉴스
1.

"역시 한국은 강하다! 우리는…" 美원정 0골0승→멘붕 온 日, "신경 안 쓴다"던 홍명보호 소식에 한탄

2.

충격적 ERA 135.00에 결국 염갈량도 손들었다. 장현식 2군행[잠실 현장]

3.

맨시티 미쳤다! '1300억 레알 스타' 영입 선두→내년 1월 초대형 이적 터진다…"의욕 없는 리버풀보다 앞서"

4.

무너진 5할→멀어지는 PS…부상병 복귀 시작! 1군 등록→선발 출전, '트레이드 성공' 유격수가 돌아왔다

5.

'1우승 173골 101도움' 손흥민이 아니라고? '올해의 선수' 베일도 아니다...레비 25년 토트넘 최고 영입은 '3부 출신'

스포츠 많이본뉴스
1.

"역시 한국은 강하다! 우리는…" 美원정 0골0승→멘붕 온 日, "신경 안 쓴다"던 홍명보호 소식에 한탄

2.

충격적 ERA 135.00에 결국 염갈량도 손들었다. 장현식 2군행[잠실 현장]

3.

맨시티 미쳤다! '1300억 레알 스타' 영입 선두→내년 1월 초대형 이적 터진다…"의욕 없는 리버풀보다 앞서"

4.

무너진 5할→멀어지는 PS…부상병 복귀 시작! 1군 등록→선발 출전, '트레이드 성공' 유격수가 돌아왔다

5.

'1우승 173골 101도움' 손흥민이 아니라고? '올해의 선수' 베일도 아니다...레비 25년 토트넘 최고 영입은 '3부 출신'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.