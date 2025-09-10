'PS 정말 못가나' 롯데, 자멸했다 '5연패'…'타선 폭발→류현진 8승…

|
[부산=스포츠조선 이종서 기자] 롯데 자이언츠는 자멸했고, 한화 이글스는 틈을 잘 노렸다.
롯데는 한태양(2루수)-고승민(우익수)-윤동희(중견수)-빅터 레이예스(좌익수)-김민성(지명타자)-손호영(3루수)-나승엽(1루수)-전민재(유격수)-손성빈(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 알렉 감보아.
3회초 롯데의 실책으로 한화가 사실상 승리 분위기를 만들었다. 선두타자 문현빈이 1루수 실책으로 나갔다. 감보아가 후속 두 타자를 삼진으로 잡아냈지만, 볼넷 이후 다시 한 번 야수의 아쉬운 수비가 나왔다. 하주석이 친 타구가 유격수와 3루수 방면으로 높게 떴다. 다소 애매했던 위치였지만, 잡을 수 있던 타구. 그러나 전민재가 이를 놓치면서 2루주자 문현빈이 홈을 밟았다. 이후 최재훈의 2타점 적시타와 심우준의 적시타로 6-0까지 점수를 벌렸다.
4회초 한화는 손아섭의 볼넷과 문현빈의 안타, 노시환의 적시타로 한 점을 추가했다. 이후 김태연 타석에서 나온 2루수 한태양의 실책으로 한화가 추가 득점. 점수는 8-0이 됐다.
6회초 리베라토의 3루타와 문현빈의 진루타로 한 점을 추가한 한화는 8회 2사 1루에서 나온 노시환의 쐐기 투런포로 11-0까지 점수를 벌렸다.
롯데는 1회말 무사 3루 기회를 살리지 못한 가운데 8회말 조세진의 볼넷과 전민재의 안타로 무사 1,2루를 만들었지만, 역시 점수로 이어가지 못했다.
롯데는 9회초 실책과 적시타로 두 점을 주면서 무기력한 모습을 끝내 떨쳐내지 못했다.
한화 선발투수 류현진은 6이닝 무실점으로 호투를 펼치며 시즌 8승(7패) 째를 수확했다. 롯데 선발 감보아는 4이닝 8실점(3자책)으로 시즌 6패(7승) 째를 당했다.
롯데는 감보아에 이어 박진(2이닝 1실점)-윤성빈(1이닝 무실점)-정현수(⅔이닝 무실점)-정성종(⅓이닝 1실점)-박진형(1이닝 2실점 비자책)이 차례로 나왔다.
부산=이종서기자 bellstop@sportschosun.com