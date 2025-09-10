스포츠조선

'몰카인가' 선제 투런포 쳤는데... 아웃타이밍에 2번이나 홈에서 살려주다니... 롤러코스터 탄 김기연[잠실 현장]

기사입력 2025-09-10 22:39


'몰카인가' 선제 투런포 쳤는데... 아웃타이밍에 2번이나 홈에서 살려주…
10일 서울 잠실구장에서 열린 LG-두산전. 5회초 무사 2, 3루 신민재의 좌익수 희생 플라이 때 3루주자 최원영이 홈에서 세이프되고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.10/

'몰카인가' 선제 투런포 쳤는데... 아웃타이밍에 2번이나 홈에서 살려주…
10일 서울 잠실구장에서 열린 LG-두산전. 5회초 1사 만루 오지환 타석. 3루주자 오스틴이 폭투 때 득점하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.10/

'몰카인가' 선제 투런포 쳤는데... 아웃타이밍에 2번이나 홈에서 살려주…
10일 서울 잠실구장에서 열린 LG-두산전. 2회말 1사 2루 김기연이 투런포를 친 후 양의지의 환영을 받고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.10/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]시즌 두번째 홈런을 친 기쁜 날에 하필 태그를 제대로 못해 아웃 타이밍에 득점을 내주는 포수에겐 치명적인 아픔도 맛봤다.

두산 베어스 포수 김기연에게 10일 잠실 LG전에 기쁨과 고통이 동시에 닥쳤다.

김기연은 이날 6번-포수로 선발 출전해 기분좋은 선제 투런포를 날렸다. 0-0이던 2회말 1사 2루서 LG 선발 손주영에게서 좌측 담장을 넘어가는 홈런을 쳤다. 2B1S슌서 4구째 140㎞의 커터가 낮은 스트라이크 존으로 왔고 김기연이 이를 강하게 때려내 좌측 담장을 넘겼다. 발사각이 19.8도여서 라인드라이브로 담장을 맞을 것 같았지만 생각보다 타구에 힘이 실려 계속 날아가더니 관중석까지 갔다. 2-0으로 앞서는 기분 좋은 홈런.

그러나 포수로서 아쉬운 수비가 이어졌다. 3-1로 앞선 5회초 무사 2,3루의 위기때의 일. 1번 신민재가 친 타구가 좌측 파울 지역으로 날아갔고 두산 좌익수 이유찬이 잡았다. 그리 멀지 않아 웬만한 3루주자라면 태그업을 시도하긴 쉽지 않은 상황. 게다가 무사여서 뛰지 않을 것으로 봤지만 원래 보직이 대주자 요원인 최원영은 이유찬이 잡자마자 빠르게 홈으로 돌진했다. 그러나 이유찬의 홈송구가 정확하고 빠르게 왔다. 포수 김기연이 공을 잡고 기다리는 상황이 됐고 헤드퍼스트 슬라이딩을 한 최원영의 왼쪽 팔쪽을 터치해 아웃이 선언됐다.


'몰카인가' 선제 투런포 쳤는데... 아웃타이밍에 2번이나 홈에서 살려주…
10일 서울 잠실구장에서 열린 LG-두산전. 2회말 1사 2루 김기연이 투런포를 친 후 양의지의 환영을 받고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.10/

'몰카인가' 선제 투런포 쳤는데... 아웃타이밍에 2번이나 홈에서 살려주…
10일 서울 잠실구장에서 열린 LG-두산전. 5회초 1사 만루 오지환 타석. 3루주자 오스틴이 폭투 때 득점하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.10/

'몰카인가' 선제 투런포 쳤는데... 아웃타이밍에 2번이나 홈에서 살려주…
10일 서울 잠실구장에서 열린 LG-두산전. 5회초 무사 2, 3루 신민재의 좌익수 희생 플라이 때 3루주자 최원영이 홈에서 아웃 판정을 받았지만 세이프를 확신하고 있다. 비디오판독 후 세이프로 정정됐다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.10/
그러나 최원영은 자신의 손이 더 빨랐다고 생각했는지 더그아웃을 향해 비디오판독을 요청했고, 염경엽 감독이 심판진에 비디오 판독을 신청했다. 한참 동안 이뤄진 비디오판독의 결과는 세이프. 김기연이 태그를 하기 전에 최원영의 왼손이 더 빨리 홈플레이트에 닿았다는 것.

그리고 3-4로 역전당한 1사 만루서 두산 투수 박신지가 오지환과의 승부 때 1B2S에서 4구째 공이 뒤로 살짝 빠졌다. 그리고 3루주자 오스틴 딘이 홈으로 달렸다. 공이 멀리 가지 않아 조금은 무리한 주루 플레이로 보였으나 이미 오스틴은 출발을 했기 때문에 다시 돌아갈 수도 없는 상황. 김기연도 오스틴을 보고 직접 홈으로 달려 둘이 홈에서 접전이 벌어졌다. 타이밍상으론 김기연이 더 빨리 도착해 오스틴을 터치한 것으로 보였으나 주심이 세이프를 선언했다.

알고보니 오스틴이 왼손으로 홈을 찍으려다 몸을 돌려 태그를 피하면서 오른손으로 찍었던 것. 두산 측에서 비디오판독을 신청했는데 이번엔 결과가 뒤집어지지 않고 세이프가 인정됐다. 두번 모두 포수가 타이밍상 유리한 상황이었는데 오히려 LG에게 득점을 주고 말았다. 찰나의 플레이라 어쩔 수 없었겠지만 김기연으로선 홈런의 기쁨보단 실점의 아쉬움이 더 큰 날이었다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유진♥기태영, 초등 딸 주식 대박났다 "용돈 모아 더 사놓길"

2.

40세 송중기, '20대 초중반 같다' 칭찬에 "이제는 그말이 너무 좋다"(나래식)

3.

'딸맘' 모니카, 前남친 반려견 3년만에 만나 통곡 "날 기억해 충격"

4.

'유진♥' 기태영, 활동 중단한 이유 "두 딸 육아·살림 위해 사업가로 전향"

5.

송중기 "♥가정 이루고 책임감 생겨, 지금이 가장 행복하다"(나래식)

스포츠 많이본뉴스
1.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

2.

233이닝 철완의 대기록, 24년만에 깨졌다! 216K 인천 에이스, 구단 역사에 이름을 새긴 순간 [창원레코드]

3.

"빠지면 누군가 자리를 꿰찰 수 있으니…" 전경기 출전 의지 보인 4번타자, 감동한 사령탑 "겸손한 말이죠"

4.

'PS 정말 못가나' 롯데, 자멸했다 '5연패'…'타선 폭발→류현진 8승' 한화, 2연승 행진 [부산 리뷰]

5.

'아홉수 드디어 탈출인가' 손주영 7이닝 3실점,데뷔 첫 10승 + LG 27년만에 10승 4명 배출 눈앞[잠실 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

2.

233이닝 철완의 대기록, 24년만에 깨졌다! 216K 인천 에이스, 구단 역사에 이름을 새긴 순간 [창원레코드]

3.

"빠지면 누군가 자리를 꿰찰 수 있으니…" 전경기 출전 의지 보인 4번타자, 감동한 사령탑 "겸손한 말이죠"

4.

'PS 정말 못가나' 롯데, 자멸했다 '5연패'…'타선 폭발→류현진 8승' 한화, 2연승 행진 [부산 리뷰]

5.

'아홉수 드디어 탈출인가' 손주영 7이닝 3실점,데뷔 첫 10승 + LG 27년만에 10승 4명 배출 눈앞[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.