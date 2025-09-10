'몰카인가' 선제 투런포 쳤는데... 아웃타이밍에 2번이나 홈에서 살려주…

|
|
|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]시즌 두번째 홈런을 친 기쁜 날에 하필 태그를 제대로 못해 아웃 타이밍에 득점을 내주는 포수에겐 치명적인 아픔도 맛봤다.
그러나 포수로서 아쉬운 수비가 이어졌다. 3-1로 앞선 5회초 무사 2,3루의 위기때의 일. 1번 신민재가 친 타구가 좌측 파울 지역으로 날아갔고 두산 좌익수 이유찬이 잡았다. 그리 멀지 않아 웬만한 3루주자라면 태그업을 시도하긴 쉽지 않은 상황. 게다가 무사여서 뛰지 않을 것으로 봤지만 원래 보직이 대주자 요원인 최원영은 이유찬이 잡자마자 빠르게 홈으로 돌진했다. 그러나 이유찬의 홈송구가 정확하고 빠르게 왔다. 포수 김기연이 공을 잡고 기다리는 상황이 됐고 헤드퍼스트 슬라이딩을 한 최원영의 왼쪽 팔쪽을 터치해 아웃이 선언됐다.
|
|
|
알고보니 오스틴이 왼손으로 홈을 찍으려다 몸을 돌려 태그를 피하면서 오른손으로 찍었던 것. 두산 측에서 비디오판독을 신청했는데 이번엔 결과가 뒤집어지지 않고 세이프가 인정됐다. 두번 모두 포수가 타이밍상 유리한 상황이었는데 오히려 LG에게 득점을 주고 말았다. 찰나의 플레이라 어쩔 수 없었겠지만 김기연으로선 홈런의 기쁨보단 실점의 아쉬움이 더 큰 날이었다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com