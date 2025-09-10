끝없는 수비 붕괴 '실책만 5개'...롯데 13실점 참사, 안방 사직구장…

|
[부산=스포츠조선 박재만 기자] 기록된 실책만 5개였다. 실책으로 기록되지 않았지만 눈에 보였던 아쉬운 수비까지 합치면 이기는 게 불가능했던 경기였다.
연이은 수비 실책에 피안타는 13개나 허용하며 롯데는 스스로 무너졌다. 시즌 초반 뜨겁던 방망이는 차갑게 식어버렸다. 두 경기 동안 롯데 타선이 1점을 뽑는 동안 마운드는 22점을 내주며 무너졌다.
경기 초반 팽팽하던 흐름은 수비 실책이 연이어 나오며 한화 쪽으로 기울었다. 기록된 실책만 5개, 보이지 않았던 실책까지 합치면 이기기 어려운 경기였다. 롯데는 수비가 무너지며 경기를 허무하게 내주고 말았다.
2대0 뒤지고 있던 2회초 무사 1루 병살로 연결돼야 했던 한화 심우준의 타구가 실책으로 연결되며 경기 분위기가 묘하게 흘러갔다.
3회초 2사 1,2루 한화 하주석의 먹힌 타구가 내야에 떴다. 평범해 보였던 내야 뜬공, 롯데 3루수 손호영과 유격수 전민재가 타구를 처리하기 위해 달려갔지만, 포구 직전 수비가 겹치며 타구는 그라운드에 떨어졌다.
기록은 안타였지만 실책성 플레이에 유격수 전민재는 자책했다. 끝나야 했던 이닝이 아쉬운 수비가 나오며 길어지자, 롯데 선발 감보아는 이어진 승부에서 최재훈, 심우준에게 연이어 적시타를 허용하며 흔들렸다.
실책으로 선두타자 문현빈에게 출루를 허용했던 3회는 실책성 플레이가 실점으로 연결된 이후 연속 적시타까지 나오며 2대0 팽팽하던 경기는. 순식간에 6대0 4점 차까지 벌어졌다.
롯데 입장에서 더 이상의 실책은 나오면 안 됐던 상황, 4회초 2사 1,3루 김태연의 먹힌 타구가 내야에 떴다. 2루수 한태양이 충분히 처리할 수 있었던 타구가 포구 실책으로 연결되며 롯데는 추가 실점을 허용했다.
8회초 2사 이후에도 또 실책이 나오고 말았다. 한화 문현빈의 내야 땅볼 타구 때 롯데 2루수 한태양은 바운드 예측에 실패했다. 몸에 맞고 튄 타구를 다시 잡아 1루로 송구했지만 세이프였다. 끝났어야 하는 이닝이 수비 실책으로 이어지며 롯데는 좌완 정현수를 내리고 우완 정성종을 마운드에 올려야 했다.
실책이 또 실점으로 연결되며 롯데는 스스로 무너졌다. 지난 8월 12연패에 빠지며 힘든 시간을 보냈던 롯데가 또 5연패에 빠지며 가을야구 희망은 더 희미해졌다.
