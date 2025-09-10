끝없는 수비 붕괴 '실책만 5개'...롯데 13실점 참사, 안방 사직구장…

스포츠조선

끝없는 수비 붕괴 '실책만 5개'...롯데 13실점 참사, 안방 사직구장에서 자멸 '5연패'

기사입력 2025-09-11 05:45


수비가 무너지며 안방 사직구장에서 13대0 참패한 롯데 자이언츠가 5연패에 빠졌다

돌아온 유격수 전민재도 실책 포함 아쉬운 수비로 연패를 끊지 못했다.

2루수로 출전했던 한태양은 수비 실책 후 자책했다.

[부산=스포츠조선 박재만 기자] 기록된 실책만 5개였다. 실책으로 기록되지 않았지만 눈에 보였던 아쉬운 수비까지 합치면 이기는 게 불가능했던 경기였다.

연이은 수비 실책에 피안타는 13개나 허용하며 롯데는 스스로 무너졌다. 시즌 초반 뜨겁던 방망이는 차갑게 식어버렸다. 두 경기 동안 롯데 타선이 1점을 뽑는 동안 마운드는 22점을 내주며 무너졌다.

롯데 자이언츠가 10일 사직구장에서 열린 한화 이글스와 경기에서 13대0 대패하며 5연패 수렁에 빠졌다.

경기 초반 팽팽하던 흐름은 수비 실책이 연이어 나오며 한화 쪽으로 기울었다. 기록된 실책만 5개, 보이지 않았던 실책까지 합치면 이기기 어려운 경기였다. 롯데는 수비가 무너지며 경기를 허무하게 내주고 말았다.


2대0 뒤지고 있던 2회초 무사 1루 병살로 연결돼야 했던 한화 심우준의 타구가 실책으로 연결되며 경기 분위기가 묘하게 흘러갔다.


끝까지 몸을 던졌지만 포구에 실패한 유격수 전민재.
롯데 유격수 전민재 글러브 손바닥에 맞고 타구가 빠지며 병살로 연결돼야 했던 내야 땅볼은 실책으로 기록됐다. 다행히 수비 실책에도 선발 감보아가 흔들리지 않고 이닝을 마쳤지만 3회에도 롯데 내야 수비는 선발 투수를 돕지 못했다.

3회초 2사 1,2루 한화 하주석의 먹힌 타구가 내야에 떴다. 평범해 보였던 내야 뜬공, 롯데 3루수 손호영과 유격수 전민재가 타구를 처리하기 위해 달려갔지만, 포구 직전 수비가 겹치며 타구는 그라운드에 떨어졌다.

기록은 안타였지만 실책성 플레이에 유격수 전민재는 자책했다. 끝나야 했던 이닝이 아쉬운 수비가 나오며 길어지자, 롯데 선발 감보아는 이어진 승부에서 최재훈, 심우준에게 연이어 적시타를 허용하며 흔들렸다.


연이은 수비 실책에 힘들었던 선발 감보아.
내야 뜬공으로 끝났어야 하는 이닝이 실책성 플레이가 나오며 이어지자, 롯데는 3회에만 4실점을 허용했다. 그나마 위안거리는 2루 도루를 시도한 한화 심우준을 포수 손성빈이 강한 어깨로 지워내며 길었던 3회는 끝날 수 있었다.

실책으로 선두타자 문현빈에게 출루를 허용했던 3회는 실책성 플레이가 실점으로 연결된 이후 연속 적시타까지 나오며 2대0 팽팽하던 경기는. 순식간에 6대0 4점 차까지 벌어졌다.

롯데 입장에서 더 이상의 실책은 나오면 안 됐던 상황, 4회초 2사 1,3루 김태연의 먹힌 타구가 내야에 떴다. 2루수 한태양이 충분히 처리할 수 있었던 타구가 포구 실책으로 연결되며 롯데는 추가 실점을 허용했다.


악몽 같은 하루를 보낸 2루수 한태양.
바람이 많이 부는 상황이었지만 2루수 한태양이 처리하기에는 충분했다. 포구 순간 타구가 떨어지는 낙구 지점을 정확하게 파악하지 못한 2루수 한태양은 끝까지 몸을 날려봤지만, 글러브 속에 타구를 담지 못했다.

8회초 2사 이후에도 또 실책이 나오고 말았다. 한화 문현빈의 내야 땅볼 타구 때 롯데 2루수 한태양은 바운드 예측에 실패했다. 몸에 맞고 튄 타구를 다시 잡아 1루로 송구했지만 세이프였다. 끝났어야 하는 이닝이 수비 실책으로 이어지며 롯데는 좌완 정현수를 내리고 우완 정성종을 마운드에 올려야 했다.


8회 2사 이후 실책 후 노시환에게 투런포까지 허용한 롯데.
수비 실책 후 이어진 8회초 2사 1루 롯데 정성종 상대 한화 노시환이 투런포를 터뜨리며 11대0까지 점수 차는 벌어졌다.

실책이 또 실점으로 연결되며 롯데는 스스로 무너졌다. 지난 8월 12연패에 빠지며 힘든 시간을 보냈던 롯데가 또 5연패에 빠지며 가을야구 희망은 더 희미해졌다.


반대로 한화 노시환과 손아섭은 두 경기 연속 맹타를 휘두르며 환호했다.

이틀 연속 스스로 무너진 롯데.

5연패 빠진 롯데 자이언츠.

