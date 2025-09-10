"아직 끝나지 않았다" 6년만에 돌아온 창원, 31세 '대타' 베테랑의 …

|
|
[창원=스포츠조선 김영록 기자] "아직 끝나지 않았다. 끝날 때까지 끝난게 아니다."
SSG는 거듭된 실수로 최근 쌓아올린 5연승의 기세를 날려보냈다. 이날 실책이 쏟아지는 와중에도 시즌 15번째 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)에 삼진 11개를 곁들이며 역투한 선발 앤더슨의 승리도 날아갔다.
무엇보다 NC가 과감하게 결정한 시즌중 트레이드의 주역들이 잇따라 일을 내며 승부를 뒤집은 보람찬 하루였다.
|
하지만 이는 남은 기간 충분히 바뀔 수 있다. 특히 삼진은 두 선수 사이에 3개 차이밖에 나지 않는다.
여기에 SSG는 7회말 등판한 김민이 홀드를 추가, 노경은(29개)-이로운(27개)에 이어 팀의 3번째 홀드를 달성했다. 이는 지난해 삼성 라이온즈(임창민 김재윤 김태훈)이 최초로 기록한 이후 프로야구 역사상 2번째 3인 20홀드 기록이다
하지만 이날 NC는 SSG의 또다른 대기록만은 허용치 않았다. 노경은은 3년 연속 30홀드의 대기록에 도전했지만, 8회말 블론을 기록하며 다음 기회로 미루게 됐다.
대역전극은 이호준 감독의 날카로운 대타 기용과 NC의 트레이드 복덩이들이 만들어낸 합작품이었다.
|
경기 후 이우성은 "오늘 팀이 승리해서 기쁘다. 최근 타격감이 좋지 않았는데 중요한 안타를 치게 되어 특히 기분좋다"며 웃었다.
이어 "상대 투수들이 내게 변화구 승부가 많이 걸어오더라. 오늘은 처음부터 변화구를 노리고 들어간 점이 좋은 결과로 이어졌다"고 돌아봤다.
이우성은 "5강 싸움이 치열하다 보니 모두가 더욱 매 순간 집중하며 경기에 임하고 있다. 끝날 때까지 끝난 게 아니라고 생각한다"면서 "아낌없이 응원을 보내주시는 팬들께 감사드리고, 이 악물고 팀의 가을야구 진출을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.
|
창원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com