'밸런스 좋다더니 역시...' 첫날 볼넷→둘째날 멀티히트,'출루왕' 주말…

|
|
|
[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스 홍창기가 두번째 실전 경기에선 지명타자로 풀타임 출전에 멀티히트를 기록하며 1군 복귀를 향한 잰걸음을 계속했다.
5회말엔 2사 1루서 등장해 2루수 내야안타를 기록해 1,3루의 찬스를 만들었고 손용준의 우전안타 때는 3루까지 달렸다. 아쉽게 후속타 불발로 득점을 하지는 못했다. 7회말에도 나온 홍창기는 2사후 두산 박정수를 상대로 풀카운트에서 타격을 했으나 유격수앞 땅볼로 물러났다. LG가 3대1로 승리하며 8회말까지만 공격을 해 홍창기에게 한차례 더 타격 기회는 오지 않았다.
|
|
|
LG는 11일까지 두산과 퓨처스리그 경기가 잡혀있고 주말엔 공식적인 경기는 잡혀있지 않다.
LG 염경엽 감독은 "홍창기 정도의 레벨이면 스스로 판단할 수 있다. 1군에 올 수 있는 몸상태를 알고 있다"면서 "트레이닝 파트와 상의해서 본인 느낌이 괜찮으면 언제든지 1군에 와서 대타부터 시작하면 된다"라고 밝힌 바있다.
홍창기는 11일 두산과의 퓨처스리그 경기까지 출전한 뒤 1군 콜업 여부를 결정할 것으로 보인다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com