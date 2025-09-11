스포츠조선

망치 꺼낸 클로저, 뒷구멍 공략한 11승 조장...1위 LG, 물세례까지 클래스가 달랐다 [잠실 현장]

최종수정 2025-09-11 09:12

망치 꺼낸 클로저, 뒷구멍 공략한 11승 조장...1위 LG, 물세례까지…
망친 들고 나타난 클로저의 위엄. 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

[잠실=스포츠조선 정재근 기자] 경기 후 싹 사라졌던 투수들이 회심의 미소를 지으며 다시 모습을 드러냈다. 아이스박스엔 차가운 물과 이온음료를 가득 채웠다. 손에는 물병과 대형 물총, 심지어 뜬금없는 '망치'까지 들려 있었다.

거사에 낄 '짬'이 아닌 15년 차 투수조 조장도 등장했다. 또 무슨 장난을 칠까 머리를 굴리며 웃고 있었다.

데뷔 첫 10승을 거둔 LG 트윈스 손주영이 동료들의 재치 넘치는 물세례에 활짝 웃었다.

손주영이 10일 잠실에서 열린 두산 베어스와의 원정경기에 선발 등판해 7이닝 3실점의 퀄리티스타트로 시즌 10승을 고지에 올랐다.


손주영은 치리노스(12승) 임찬규(11승) 송승기(10승)에 이어 LG의 네 번째 10승 투수가 됐다. 1994년과 1998년에 이어 팀 역사상 세 번째 경사다. 특히 선발 10승은 1994년 이상훈(18승) 김태원(16승) 정삼흠(15승) 인현배(10승) 이후 두번째다.


망치 꺼낸 클로저, 뒷구멍 공략한 11승 조장...1위 LG, 물세례까지…
7회에도 혼신의 힘을 다해 공을 뿌린 손주영
손주영은 지난 7월 30일 잠실 KT 위즈전에서 거둔 9승 이후 5경기 연속 승리를 거두지 못하며 지독한 아홉수에 시달렸다. 팀이 8-4로 앞선 9회에도 손주영이 가슴을 졸이며 경기를 지켜본 이유다.


망치 꺼낸 클로저, 뒷구멍 공략한 11승 조장...1위 LG, 물세례까지…
9회말에도 긴장을 늦추지 않고 경기 지켜보는 손주영

망치 꺼낸 클로저, 뒷구멍 공략한 11승 조장...1위 LG, 물세례까지…
마침내 승리가 확정되자 동료들의 축하가 시작됐고, 손주영도 온 몸의 힘이 다 빠진 모습으로 미소를 지었다.

방송 인터뷰가 한창 진행되는 동안 사라졌던 동료 투수들이 거창한 물세례 준비를 마치고 돌아왔다.

물세례는 젊은 선수들의 몫. 그런데 투수조 조장이자 11승 투수 임찬규가 팔짱을 낀 채 나타났다.


망치 꺼낸 클로저, 뒷구멍 공략한 11승 조장...1위 LG, 물세례까지…
팔짱 낀 임찬규의 시선이 손주영의 발로 향했다.
잠시 생각에 잠겼던 임찬규가 물병을 들고 인터뷰 광고판 뒤로 향했다. 무릎을 꿇고 광고판 아래 공간으로 팔을 뻗은 임찬규가 한창 인터뷰 중인 손주영의 신발에 물을 붓는 장난을 쳤다.


망치 꺼낸 클로저, 뒷구멍 공략한 11승 조장...1위 LG, 물세례까지…
유영찬의 망치 아이템에 화제를 뺏기기 싫었던 임찬규

망치 꺼낸 클로저, 뒷구멍 공략한 11승 조장...1위 LG, 물세례까지…
인터뷰 중인 손주영의 발에 물을 쪼로록...

망치 꺼낸 클로저, 뒷구멍 공략한 11승 조장...1위 LG, 물세례까지…
'역시 난 천재!'
손주영의 반응도 특별했다. 임찬규의 짓궂은 장난에도 미동 없이 무사히 인터뷰를 마친 손주영은 도망치지 않고 그대로 그라운드에 엎드려 물세례를 받아냈다. 망치까지 든 유영찬의 겁박이 제대로 통한 셈이다.


망치 꺼낸 클로저, 뒷구멍 공략한 11승 조장...1위 LG, 물세례까지…
동료들의 기세에 엎드려 뻗친 10승 투수

망치 꺼낸 클로저, 뒷구멍 공략한 11승 조장...1위 LG, 물세례까지…
LG는 이날 승리로 정규리그 우승 매직넘버를 11로 줄였다. 1위 팀 LG의 물세례는 역시 특별했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

3.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

4.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

2.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

3.

PS 희망 이대로 걷어차나…팬들도 외면했던 실책 행진, 250㎞ 원정길 출발도 미뤘다

4.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

5.

역대 9번째, 31년만에 2번째 선발 10승 4명 달성. 첫 9승→마지막 10승 손주영 "강 팀에 있어서 10승할 수 있었다. 야수들에게 감사하다"[잠실 인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

2.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

3.

PS 희망 이대로 걷어차나…팬들도 외면했던 실책 행진, 250㎞ 원정길 출발도 미뤘다

4.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

5.

역대 9번째, 31년만에 2번째 선발 10승 4명 달성. 첫 9승→마지막 10승 손주영 "강 팀에 있어서 10승할 수 있었다. 야수들에게 감사하다"[잠실 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.