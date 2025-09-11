1196일만에 다시 만난 기쁨! '팔꿈치 통증' 대기만성 마무리 부상이탈…

|
[창원=스포츠조선 김영록 기자] 5강 혈투가 벌어지는 와중에 마무리투수가 갑작스럽게 이탈했다.
류진욱은 약 한달 가량 꾸준히 통증을 느껴왔고, 최근 증상이 심해짐에 따라 결국 1군 엔트리에서 빠지게 됐다.
하지만 이날 NC는 SSG를 상대로 '약속의 8회'를 터뜨리며 5대4 극적인 역전승을 거뒀다.
첫 타자 오태곤을 우익수 뜬공으로 잡아냈고, 최정에게 스트레이트 볼넷을 허용했다. 한유섬을 삼진 처리했지만, 이 과정에서 대주자 안상현에게 도루를 내주며 2사2루 동점 위기까지 처했다.
그래도 마지막 고명준을 3루 땅볼 처리하며 올시즌 첫 세이브를 올렸다. 김진호의 개인 통산 2번째 세이브로, 2022년 6월 2일 대전 한화전 이래 1196일만에 맛보는 세이브의 희열이었다.
경기 후 김진호는 "투수코치님께서 '(세이브)상황이 오면 9회에 나간다'고 말씀해주셨다. (8회 아닌 9회라도)언제 나가도 팀 승리를 지키는 역할은 같다고 생각했다. 크게 다른 생각은 없었다"고 돌아봤다.
이어 "(마무리를 맡은지)첫 경기부터 세이브 상황에 등판했는데, 수비 도움으로 승리를 지킬 수 있어 다행"이라며 "마무리 투수는 출루를 최소화하는게 가장 중요하다고 생각한다. (류)진욱이 형이 돌아오기 전까지, 최대한 팀 승리를 지킬 수 있도록 잘 준비하겠다"고 다짐했다.
한편 이날 8회 2사 1,2루 상황에 구원등판, 박성한 한타자를 상대한 하준영은 행운의 승리투수가 됐다. 2023년 4월 16일 인천 SSG전 이후 878일만이다.
이날 승리로 NC는 5위 삼성 라이온즈에 2경기반 뒤진 7위를 유지, 가을야구의 희망을 버리지 않았다. 결승타를 터뜨린 이우성도 "끝날 때까진 아직 끝난게 아니다"라며 마지막까지 달리겠다는 속내를 전했다.
창원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com