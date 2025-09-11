스포츠조선

'200K 돌파-1점대 ERA 유지' 스킨스, 5이닝 8K 무실점 사이영상 확신...배지환 2볼넷 2도루 무안타, PIT 1-2 BAL

최종수정 2025-09-11 10:41

'200K 돌파-1점대 ERA 유지' 스킨스, 5이닝 8K 무실점 사이영…
피츠버그 파이어리츠 폴 스킨스가 11일(한국시각) 오리올파크에서 열린 볼티모어 오리올스전에 선발등판해 힘차게 공을 던지고 있다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]올시즌 강력한 사이영상 후보인 피츠버그 파이어리츠 폴 스킨스가 또 다시 무실점 피칭을 펼치며 1점대 평균자책점을 굳건히 했다.

스킨스는 11일(이하 한국시각) 오리올파크에서 열린 볼티모어 오리올와의 원정경기에 선발등판, 5이닝 동안 단 2개의 안타만을 내주고 삼진 8개를 잡아내는 눈부신 피칭으로 한 점도 내주지 않았다. 그러나 승리투수 요건을 갖추고 마운드를 내려간 뒤 불펜이 동점을 허용해 시즌 11승에는 실패했다.

지난달 25일 콜로라도 로키스전서 시즌 10승에 입맞춤한 스킨스는 비록 승리투수는 되지 못했지만, 양 리그서 유일한 1점대인 평균자책점을 1.98에서 1.92로 낮췄다. 스킨스는 지난 5일 LA 다저스를 상대로 6이닝 2안타 무실점으로 호투하며 1점대 평균자책점에 재진입한 바 있다.

이로써 스킨스는 시즌 30경기에서 178이닝을 던져 203탈삼진, 39볼넷, WHIP 0.92, 피안타율 0.193을 기록했다. NL에서 투구이닝 3위, 탈삼진 1위, WHIP 1위, 피안타율 공동 3위에 각각 자리했다.

1920년 라이브볼 시대 개막 이후 피츠버그 역사상 한 시즌 200탈삼진을 올린 투수는 스킨스가 6번째이며, 2023년 밋치 켈러(210개) 이후 2년 만이다.

NL에서 사이영상을 놓고 스킨스에 대적할 만한 투수는 평균자책점 2위인 필라델피아 필리스 크리스토퍼 산체스(12승5패, 2.58, 195K), 투구이닝 1위인 샌프란시스코 자이언츠 로간 웹(14승9패, 3.12, 201K) 정도를 꼽을 수 있는데, 1위표를 한 개라도 받을지는 의문이다.

그만큼 스킨스의 활약상이 압도적이라는 얘기다.


'200K 돌파-1점대 ERA 유지' 스킨스, 5이닝 8K 무실점 사이영…
폴 스킨스. AFP연합뉴스
1회말 선두 잭슨 홀리데이를 97.3마일 빠른 공으로 헛스윙 삼진으로 잡은 스킨스는 제레미아 잭슨을 우익수 플라이, 거너 헨더슨을 헛스윙 삼진으로 각각 제압하며 순조롭게 출발했다.


2회에는 선두 라이언 마운트캐슬에 3루쪽으로 내야안타를 허용했지만, 사무엘 바사요를 2루수 병살타로 유도한 뒤 콜튼 카우저를 98.3마일 바깥쪽 강속구로 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 가볍게 이닝을 마쳤다.

3회에도 위기를 벗어났다. 1사후 딜런 비버스에 우측 2루타를 얻어맞았으나, 코비 메이요를 볼카운트 2B2S에서 5구째 84마일 한복판 스위퍼로 헛스윙 삼진으로 잠재웠다. 이로써 스킨스는 올시즌 NL에서 두 번째로 200탈삼진 고지에 올랐다. 이어 홀리데이를 유격수 땅볼로 처리하고 이닝을 마무리했다.

1-0으로 앞선 4회에는 잭슨, 헨더슨, 마운트캐슬을 10개의 공으로 요리한 뒤 5회에도 삼진 2개를 곁들인 삼자범퇴로 깔끔하게 5이닝을 소화했다.

스킨스의 투구수는 올시즌 가장 적은 64개에 불과했지만, 벌써 170이닝 이상을 던진 만큼 무리할 필요가 없다는 판단에 6회 카르멘 모진스키에 마운드를 넘겼다.

22개를 던진 직구 구속은 최고 98.3마일, 평균 97.2마일로 시즌 평균보다 1마일 정도가 느렸다.

피츠버그는 1-0으로 앞선 8회말 아이작 맷슨이 3안타를 얻아맞고 동점을 허용해 스킨스의 11승이 날아갔다.

승부는 연장 10회에 갈렸다. 볼티모어는 10회말 무사 만루서 비버스가 끝내기 안타로 2대1로 승리했다.

지난 8일 메이저리그에 재입성한 배지환은 8번 좌익수로 선발출전해 2타수 무안타 2볼넷 1삼진 2도루를 기록해 또 다시 복귀 후 첫 안타를 신고하지 못했다. 타율은 0.067(15타수 1안타)로 떨어졌다. 배지환은 1-1이던 연장 10회초 2사 3루 찬스에서 유격수 땅볼로 물러나 아쉬움을 남겼다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

3.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

4.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

2.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

3.

PS 희망 이대로 걷어차나…팬들도 외면했던 실책 행진, 250㎞ 원정길 출발도 미뤘다

4.

역대 9번째, 31년만에 2번째 선발 10승 4명 달성. 첫 9승→마지막 10승 손주영 "강 팀에 있어서 10승할 수 있었다. 야수들에게 감사하다"[잠실 인터뷰]

5.

손흥민 김민재 오현규에 이어 카스트로프까지, 도 넘은 독일축구...獨언론 '옌스 월드컵 때문에 소속팀 주전 입지 잃을수도'

스포츠 많이본뉴스
1.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

2.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

3.

PS 희망 이대로 걷어차나…팬들도 외면했던 실책 행진, 250㎞ 원정길 출발도 미뤘다

4.

역대 9번째, 31년만에 2번째 선발 10승 4명 달성. 첫 9승→마지막 10승 손주영 "강 팀에 있어서 10승할 수 있었다. 야수들에게 감사하다"[잠실 인터뷰]

5.

손흥민 김민재 오현규에 이어 카스트로프까지, 도 넘은 독일축구...獨언론 '옌스 월드컵 때문에 소속팀 주전 입지 잃을수도'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.