스포츠조선

대포군단? 우리가 원조야! '후반기 ERA 0.92' 철벽 무너뜨렸다…'최정X안상현 백투백 쐐기포 뒷심' SSG, 삼성 잡고 3위 굳히기 [대구리뷰]

기사입력 2025-09-11 21:39


대포군단? 우리가 원조야! '후반기 ERA 0.92' 철벽 무너뜨렸다…'…
SSG 최정의 배트가 헛스윙 직후 손에서 빠지고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

대포군단? 우리가 원조야! '후반기 ERA 0.92' 철벽 무너뜨렸다…'…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 9회초 1사 1루 SSG 안상현이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

대포군단? 우리가 원조야! '후반기 ERA 0.92' 철벽 무너뜨렸다…'…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. KBO리그 최초 3시즌 연속 30홀드를 기록한 SSG 노경은이 동료들의 축하를 받고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

[대구=스포츠조선 김영록 기자] 연승이 끊기자 찾아온 위기, 하지만 스스로의 힘으로 극복해냈다. 오히려 굳히기의 기회로 삼았다.

SSG 랜더스는 11일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 올시즌 마지막 격돌에서 8회말 최지훈의 동점 밀어내기 볼넷과 고명준의 결승 타점 땅볼을 앞세워 8대4 대역전극을 연출했다.

전날 창원 NC 다이노스전에서 4-3으로 리드하다 8회말 노경은이 무너지며 역전패했던 SSG다.

창원에서 뺨맞은 한을 대구에서 풀었다. 후반기 들어 19경기에서 1승2패5세이브, 평균자책점 0.92로 쾌투하던 삼성 마무리 김재윤을 무너뜨리며 어제와 다른 오늘을 완성했다.

이날 승리로 SSG는 66승째(4무59패)를 기록, 3위를 지켰다. 반면 삼성은 64패째(65승2무)를 기록, 5할 승률이 위험해졌다. 중위권 싸움에서 한발 물러서게 됐다.

최근 기세 좋은 두 팀의 대결답게 평일임에도 2만4000석의 야구장이 빈틈없이 꽉 찼다. '홈 관중 1위' 삼성의 올시즌 50번째 매진경기다.


대포군단? 우리가 원조야! '후반기 ERA 0.92' 철벽 무너뜨렸다…'…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기를 앞두고 오승환 은퇴 투어가 진행됐다. 오승환이 조병현, 김광현과 함께 기념촬영을 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/
SSG는 박성한(유격수) 안상현(2루) 최정(3루) 한유섬(우익수) 류효승(지명타자) 최지훈(중견수) 고명준(1루) 김성욱(좌익수) 조형우(포수) 라인업으로 임했다. 선발은 화이트다.

삼성은 김지찬(중견수) 김성윤(우익수) 구자욱(지명타자) 디아즈(1루) 강민호(포수) 김영웅(3루) 이재현(유격수) 김태훈(좌익수) 양도근(2루)으로 맞섰다. 선발은 후라도.


이날은 레전드 마무리 오승환의 '은퇴투어' 경기이기도 했다. 삼성의 인천 원정이 남아있지 않아 부득이하게 대구에서 투어를 치르게 됐다.

경기전 SSG 선수단은 주요 선수 20명의 사인이 가득 담긴 사인볼로 오승환의 등번호 21번을 꾸민 사인볼 액자를 선물했다. 삼성은 오승환의 파란색 글러브로 답례했다. SSG 마무리 조병현이 꽃다발을, 김광현이 액자를 전달했다. 양팀 선수들은 오승환을 중심으로 사이좋게 하나로 뭉쳐 기념 사진을 찍었다.

양팀 공히 외국인 에이스가 출격한 진검승부. 투수전일수록 승부는 장타 한방에서 갈리는 경우가 많다.


대포군단? 우리가 원조야! '후반기 ERA 0.92' 철벽 무너뜨렸다…'…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 4회말 1사 삼성 디아즈가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/
선취점은 SSG 차지였다. 2회초 1사후 류효승 최지훈 고명준의 3연속 안타로 손쉽게 첫 득점을 따냈다. 하지만 후속타 불발로 추가 득점에는 실패했다.

삼성은 3회말 선두타자 이재현의 2루타, 김태훈의 희생번트로 만든 2사 3루에서 김지찬의 1타점 적시타로 반격했다.

이어 '대포 군단'의 면모가 타올랐다. 4회말 1사 후 디아즈, 그리고 2사 후 김영웅이 잇따라 홈런포를 가동했다. 디아즈는 120m, 김영웅은 125m 비거리의 큰 홈런이었다. 화이트의 152, 151㎞ 직구에도 망설임없이 돌아간 배트가 타구를 까마득히 날려보냈다.

삼성은 5회말에도 양도근이 번트 안타로 출루한 2사 1루에서 김성윤이 우중간을 가르는 1타점 2루타를 치며 4-1로 달아났다. 화이트가 볼넷과 폭투를 잇따라 추가하자 SSG는 평소와는 다른 과감한 투수교체를 택했다. 두번째 투수 박시후가 볼넷을 범하자 곧바로 베테랑 문승원을 투입해 기어코 불을 껐다.


대포군단? 우리가 원조야! '후반기 ERA 0.92' 철벽 무너뜨렸다…'…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 4회말 2사 삼성 김영웅이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/
SSG의 반격은 6회초 안상현의 기습번트에서 시작됐다. 1사 후 한유섬의 안타, 그리고 류효승이 좌중간을 가르는 2타점 2루타를 치며 추격에 불을 붙였다. 반면 삼성은 6회말 2사 3루 찬스를 살리지 못했다.

SSG는 6회 1사부터 등판한 이로운이 1⅔이닝을 퍼펙트로 깔끔하게 막아내며 분위기를 바꿨다.

SSG의 뒷심은 불펜만이 아니었다. 삼성은 7회까지 3실점으로 잘 던진 후라도 대신 8회 필승조 김태훈을 올렸다.

하지만 SSG는 최정-한유섬의 연속 볼넷, 류효승의 안타로 무사 만루를 만들었다. 삼성은 마지막 수단으로 마무리 김재윤을 투입했지만, 최지훈에게 밀어내기 볼넷을 허용한데 이어 고명준의 유격수 땅볼 때 3루 대주자 채현우가 홈을 밟으며 5-4로 승부가 뒤집혔다.


대포군단? 우리가 원조야! '후반기 ERA 0.92' 철벽 무너뜨렸다…'…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 9회초 1사 SSG 최정이 솔로포를 날리며 10시즌 연속 20홈런 대기록을 달성했다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/
곧이어 투입된 노경은이 첫 타자 디아즈의 삼진을 시작으로 8회를 실점없이 막았다. 노경은은 이 홀드로 프로야구 역사상 첫 3년 연속 20홀드라는 대기록의 주인공이 됐다.

이어 8회말에는 안상현의 쐐기 투런포에 이어 최정의 백투백 홈런까지 터졌다. 최정은 이로써 10년 연속 20홈런이라는 또하나의 'KBO 최초' 금자탑에 자신의 이름을 새겼다. 종전 기록은 최정과 더불어 박병호의 9년 연속이었다.

SSG는 9회말 마무리 조병현을 투입, 더이상 추격을 허용하지 않고 경기를 마무리지었다.


대포군단? 우리가 원조야! '후반기 ERA 0.92' 철벽 무너뜨렸다…'…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 9회초 1사 SSG 최정이 솔로포를 날리며 10시즌 연속 20홈런 대기록을 달성했다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, '미우새'서 돌연 母 사라진 이유 "극비리에 결혼 준비하느라"

2.

“너 아직도 약 먹지?” 이경규, 정신과 친구 만나 울컥

3.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

4.

박준금, '60대 제니' 논란 해명.."옷 자랑만 한다는 비난 억울"

5.

김종국 '극비 결혼' 이유 속도위반 아니었다 "♥연하의 신부가 원해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG가 너무 밉다' 韓 차세대 에이스 이강인 어떻게 해야 되나...월드컵 앞두고 걱정태산

2.

여기도 손흥민, 저기도 SON HEUNG-MIN…몇 년간 지워지지 않을 '위대한 족적'

3.

'225K인데 고작 10승?' 에이스가 안타까운 사령탑의 속내 "한가지 바람이 있다면…" [대구포커스]

4.

'캡틴' 김광현이 아니라? '대선배' 끝판왕 은퇴에 28sv 마무리가 '꽃돌이' 자처한 이유 [대구현장]

5.

'초비상' KIA 또 부상자 발생, 1이닝 강판 뒤 병원행…'최고 143㎞' 말이 안 되는 구속이었다

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG가 너무 밉다' 韓 차세대 에이스 이강인 어떻게 해야 되나...월드컵 앞두고 걱정태산

2.

여기도 손흥민, 저기도 SON HEUNG-MIN…몇 년간 지워지지 않을 '위대한 족적'

3.

'225K인데 고작 10승?' 에이스가 안타까운 사령탑의 속내 "한가지 바람이 있다면…" [대구포커스]

4.

'캡틴' 김광현이 아니라? '대선배' 끝판왕 은퇴에 28sv 마무리가 '꽃돌이' 자처한 이유 [대구현장]

5.

'초비상' KIA 또 부상자 발생, 1이닝 강판 뒤 병원행…'최고 143㎞' 말이 안 되는 구속이었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.