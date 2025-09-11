'4-0 → 4-6' LG 이걸 지네.. KT에 대충격 역전패! → 이제…

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 KT 위즈에 충격적인 역전패를 당했다. 이제 2위 한화 이글스와 승차가 3.5경기로 좁혀졌다.
LG는 2회말 선취점을 뽑았다. 선두타자 문보경이 볼넷 출루했다. 김현수가 우전 안타를 쳤다. 무사 1, 3루에서 오지환이 좌중간 적시타를 터뜨렸다. 1, 2루가 계속됐지만 후속타가 나오지 않았다.
LG는 3회말 2점을 추가했다. 첫 타자 신민재가 좌익 선상 3루타로 포문을 열었다. 문성주가 2루 땅볼로 간단하게 타점을 올렸다. 오스틴 문보경 김현수의 연속 3안타가 터져 LG가 3-0으로 달아났다.
답답하게 끌려가던 KT는 7회초에 대폭발했다. 일거에 승부를 원점으로 돌렸다.
안현민이 좌중간 2루타로 추격의 서막을 알렸다. 장성우의 유격수 땅볼 때 LG 유격수 오지환이 포구 실책을 범했다. 무사 1, 3루에서 황재균이 좌전 적시타를 때렸다. 1-4로 따라가면서 치리노스를 끌어내렸다. LG가 김영우를 구원 투입했다.
KT가 대타 강백호로 응수했다. 무사 1, 2루에서 강백호가 우익수 앞에 안타를 폭발했다. 2-4가 되면서 무사 1, 3루가 이어졌다. 강현우가 스퀴즈 번트를 성공시키며 3-4. 이호연 이정훈이 연속 삼진을 당했지만 허경민이 동점 적시타를 기어코 작렬했다.
KT는 8회초 역전에 성공했다. 1사 후 유준규가 11구 끝에 볼넷을 골라 나갔다. 황재균이 좌전 안타로 주자를 모았다. 권동진이 우익수 우측에 떨어지는 싹쓸이 3루타를 작렬했다. 다만 권동진은 무사 3루에서 견제구에 잡혀 아쉬움을 남겼다.
이강철 KT 감독은 6-4로 앞선 8회말, 외국인투수 패트릭을 구원 등판시키는 승부수를 던졌다. 패트릭이 1⅔이닝을 책임졌다. 9회 2사 후에는 마무리 박영현이 올라와 세이브까지 알뜰하게 챙겼다.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com