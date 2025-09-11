스포츠조선

KT 권동진, 꼭 하고싶은 말 → "기회를 주신 감독 코치님들께 감사합니다!"

기사입력 2025-09-11 22:52


KT 권동진, 꼭 하고싶은 말 → "기회를 주신 감독 코치님들께 감사합…
11일 서울 잠실구장에서 열린 KT-LG전. 8회초 1사 1, 2루 권동진이 2타점 3루타를 친 후 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.11/

KT 권동진, 꼭 하고싶은 말 → "기회를 주신 감독 코치님들께 감사합…
11일 서울 잠실구장에서 열린 KT-LG전. 6대4 역전승을 거둔 KT 선수들이 하이파이브하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.11/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈 권동진이 극적인 역전 결승 3루타를 터뜨렸다. 그는 꼭 하고싶은 말이 있었다며 "기회를 주신 감독 코치님들께 감사합니다"라며 고마워했다.

권동진은 11일 잠실 LG전 7회초 대주자로 들어갔다가 8회초 첫 타석에서 귀중한 찬스를 맞이했다.

1사 후 유준규와 황재균이 볼넷 안타로 출루했다. 4-4로 맞선 상황에서 권동진 앞에 주자 둘이 깔렸다.

권동진은 LG 필승조 김진성을 상대로 우측에 2타점 3루타를 폭발했다. KT는 6대4로 이겼다.

권동진은 "유한준 코치님이 타석에 들어가기 전에 김진성 선수가 워낙 포크볼이 좋으니까 포크볼 한 번 노려 치라고 하셨다. 초구부터 포크볼 노렸는데 좋은 결과로 이어졌다"고 기뻐했다.

LG전은 늘 쉽지 않았다.

권동진은 "항상 LG를 만나면 뭔가 빗맞은 안타도 많고 붕 뜨는 느낌이 있었다. 그래도 서로 각자 위치에서 잘하자고 마음을 먹었더니 승리로 나타난 것 같다"고 돌아봤다.

중위권 다툼이 한치 앞을 알 수가 없다.


KT는 단독 4위로 올라섰다. 3위 SSG와 승차 2경기, 5위 삼성과 승차 1경기, 6위 롯데와 승차 2경기다. 남은 13경기 무슨 일이 일어날지 모른다.

권동진은 "순위 싸움이 너무 치열하다. 다른 팀 결과를 보긴 보는데 경기장에 나오면 신경 안 쓰게 된다. 최대한 본인의 플레이를 하려고 집중한다"고 말했다.

이강철 KT 감독도 "8회에 권동진이 귀중한 3루타를 쳐서 승기를 잡았다"고 칭찬했다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

2.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

3.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

4.

'4혼' 박영규, ♥25살연하 아내 공개 후폭풍 "외모 악플에 상처 받아"

5.

김준호♥김지민, 결혼 3주만에 뒤늦은 혼인신고 "이제 아이 돌잔치만 남아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG가 너무 밉다' 韓 차세대 에이스 이강인 어떻게 해야 되나...월드컵 앞두고 걱정태산

2.

'캡틴' 김광현이 아니라? '대선배' 끝판왕 은퇴에 28sv 마무리가 '꽃돌이' 자처한 이유 [대구현장]

3.

'초비상' KIA 또 부상자 발생, 1이닝 강판 뒤 병원행…'최고 143㎞' 말이 안 되는 구속이었다

4.

'4-0 → 4-6' LG 이걸 지네.. KT에 대충격 역전패! → 이제 뒤통수 뜨겁다! 한화와 3.5경기 차이

5.

"사우디프로리그는 EPL과 동급" 호날두한테 옮았나…토니 "알아흘리는 英 TOP4급"

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG가 너무 밉다' 韓 차세대 에이스 이강인 어떻게 해야 되나...월드컵 앞두고 걱정태산

2.

'캡틴' 김광현이 아니라? '대선배' 끝판왕 은퇴에 28sv 마무리가 '꽃돌이' 자처한 이유 [대구현장]

3.

'초비상' KIA 또 부상자 발생, 1이닝 강판 뒤 병원행…'최고 143㎞' 말이 안 되는 구속이었다

4.

'4-0 → 4-6' LG 이걸 지네.. KT에 대충격 역전패! → 이제 뒤통수 뜨겁다! 한화와 3.5경기 차이

5.

"사우디프로리그는 EPL과 동급" 호날두한테 옮았나…토니 "알아흘리는 英 TOP4급"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.