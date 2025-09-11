스포츠조선

대체 용병이 불펜 알바까지! 벌써 2홀드다 → "상황에 따라 구원 등판 할 수 있다고 들었다"

기사입력 2025-09-11 23:03


11일 서울 잠실구장에서 열린 KT-LG전. 8회말 패트릭이 등판해 투구하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.11/

11일 서울 잠실구장에서 열린 KT-LG전. 8회말 1사 후 패트릭이 박해민을 볼넷으로 내보내자 이강철 감독이 나와 격려하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.11/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈 외국인투수 패트릭이 불펜에서 큰 힘을 보태며 2연승에 기여했다.

패트릭은 11일 잠실 LG전에 팀의 다섯 번째 투수로 구원 등판, 1⅔이닝을 무실점으로 막았다. KT는 난적 LG를 잡고 2연승에 성공했다. 5위 삼성을 승차 1경기 차이로 밀어내며 단독 4위로 올라섰다.

외국인투수가 포스트시즌도 아닌데 불펜으로 나오는 일은 드물다.

패트릭은 벌써 두 번째다. 9일 수원 두산전 1이닝 무실점 홀드, 11일 잠실 LG전 1⅔이닝 무실점 홀드다.

패트릭은 "경기 전부터 상황에 따라 구원 등판을 할 수 있다 들었기에 몸을 잘 만들었다. 불편했던 부위도 괜찮았고 컨디션도 전반적으로 좋았다. 내가 맡은 역할에 대해서 한 타자씩 차분하게 승부하자는 마음으로 경기에 나섰다"고 돌아봤다.


11일 서울 잠실구장에서 열린 KT-LG전. 6대4 역전승을 거둔 KT 이강철 감독이 패트릭을 맞이하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.11/
패트릭은 6-4로 앞선 8회말 출격했다. KT가 8회초에 6-4로 역전했기 때문에 8회말 수비가 매우 중요했다. 패트릭은 수비 실책이 2개나 쏟아졌지만 흔들리지 않았다. 9회 2사 후에 마무리 박영현에게 배턴을 잘 넘겼다.

패트릭은 "무엇보다 경기 초반 어려움이 있었음에도 동료들 덕분에 내가 등판 기회를 가질 수 있었다. 홀드까지 기록하게 만들어 준 팀 동료들에게 감사함을 표한다"고 했다.

패트릭은 이제 본업 선발투수로 돌아간다. 패트릭은 "다음주 정말 중요한 6연전에 선발로 나서는데, 목표는 무조건 팀이 포스트시즌에서 높은 위치에 올라설 수 있게 만드는 것이다. 팀에서 나에게 부여한 역할이 무엇이든 마지막까지 최선을 다해 던지겠다"고 투지를 불태웠다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

