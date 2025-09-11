왜 가만있지? LG 박동원, 또 홈에서 '말뚝 태그' → '스위밍 슬라이…

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 포수 박동원이 치명적인 수비 약점을 드러냈다. 홈 태그 상황에서 일명 '스위밍 슬라이딩'에 반복적으로 당했다.
긴박한 순간이긴 했지만 공이 분명히 주자 보다 먼저 도착했다. 무사 1, 3루에서 KT 강현우가 스퀴즈번트를 시도했다. LG 투수 김영우 앞으로 굴러갔다. 김영우는 침착하게 대응했다. 허둥대지 않았다. 공을 잘 잡아서 홈에 정확하게 송구했다. 높이도 적당했다.
태그가 늦었다. 박동원은 글러브로 홈플레이트 앞을 가렸다. 주자가 정직하게 슬라이딩으로 들어오면 걸리는 경로였다. 하지만 3루주자 황재균은 오른팔로 글러브를 피했다. 박동원은 황급히 황재균의 몸통을 노렸다. 황재균은 오른쪽으로 구르듯이 상체를 비틀었다. 박동원의 글러브가 몸에 닿는 시간을 최대한 지연시켰다.
그렇다면 태그도 주자들의 능력 향상에 발맞춰 발전할 필요가 있다. 특히 포스트시즌에서는 이런 세밀한 플레이 하나가 분위기를 좌우한다. LG는 한국시리즈 진출이 매우 유력한 상황이다. 한국시리즈에서도 비슷한 장면이 되풀이된다면 치명타로 다가올 수 있다.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com