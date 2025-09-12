스포츠조선

'대통령의 기운이 홈런으로?' 트럼프와 악수하고 연타석 홈런, 애런 저지 361호, 디마지오와 타이

최종수정 2025-09-12 12:01

'대통령의 기운이 홈런으로?' 트럼프와 악수하고 연타석 홈런, 애런 저지…
뉴욕 양키스 애런 저지가 도널드 트럼프 미국 대통령과 12일 경기전 라커룸에서 만나 악수를 하고 있다. AP 연합뉴스

'대통령의 기운이 홈런으로?' 트럼프와 악수하고 연타석 홈런, 애런 저지…
New York Yankees Aaron Judge hits his second solo home run in the third inning against the Detroit Tigers on the 24th anniversary of the 9/11 terrorist attacks on the World Trade Center at Yankee Stadium on Thursday, September 11, 2025 in New York City. Aaron Judge ties Joe DiMaggio on Yankees' all-time home run list with two homers vs Tigers. Photo by John Angelillo/UPI 연합뉴스

'대통령의 기운이 홈런으로?' 트럼프와 악수하고 연타석 홈런, 애런 저지…
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 11: (L-R) Aaron Judge #99 of the New York Yankees celebrates with Cody Bellinger #35 after hitting a home run against Tyler Holton #87 of the Detroit Tigers during the first inning at Yankee Stadium on September 11, 2025 in the Bronx borough of New York City. Members of the New York Yankees were given permission by MLB to wear FDNY and NYPD hats tonight, honoring the fallen first responders of 9/11. Ishika Samant/Getty Images/AFP (Photo by Ishika Samant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 연합뉴스

[스포츠조선 권인하 기자]대통령의 기운이 홈런으로 이어진걸까.

뉴욕 양키스의 홈런 타자 애런 저지가 양키스 레전드들과 가까워지고 있다. 이틀전에 요기 베라를 넘어서더니 이번엔 조 디마지오와 어깨를 나란히 했다.

저지는 12일(이하 한국시각) 양키스타디움에서 열린 디트로이트 타이거즈와의 홈경기서 연타석 홈런을 터뜨렸다. 시즌 45,46호 홈런을 날린 저지는 개인 통산 361번째 홈런으로 역사를 썼다.

이날 2번-우익수로 선발출전한 저지는 1회말 디트로이트 선발 타일러 홀튼에게서 솔로포를 날렸다. 풀카운트에서 6구째 가운데 낮게 온 91.3마일(약 147㎞)의 커터를 받아쳐 가운데 담장을 넘겼다. 비거리 126m. 3-1로 앞서 3회말 두번째 타석에서 또 쳤다. 이번엔 소여 깁슨-롱과의 대결에서 1B에서 2구째 몸쪽으로 온 90.7마일(약 146㎞)의 직구를 걷어올렸고 이 역시 가운데 담장을 넘어가는 솔로포가 됐다. 4-1을 만드는 홈런이자 연타석 홈런.

지난 10일 디트로이트전에서 시즌 44호 홈런으로 통산 359호를 기록했던 저지는 요기 베라를 제치고 양키스 구단 통산 홈런 순위 5위로 올라선데 이어 이번엔 361호로 조 디마지오와 타이를 이뤘다.

홈런 하나를 더 치면 디마지오를 제치고 단독 4위가 된다. 역대 양키스 구단 최다 홈런 순위는 1위가 베이브 루스로 659개이고, 2위가 미키 맨틀로 536개, 3위가 루 게릭으로 493개다. 루 게릭까지 가기엔 아직 홈런을 좀 더 많이 쳐야 하는 상황.

이날의 멀티 홈런으로 저지는 45번째 멀티 홈런을 기록해다. 이 역시 베이브 루스의 68회, 미키 맨틀의 46회에 이어 3번째인데 맨틀의 기록에 1회차로 다가섰다. 저지는 이날 경기전 양키스타디움을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령과 라커움에서 만나 악수를 하며 인사했었다.

지안카를로 스탠든도 이날 솔로포를 쏘아올리며 양키스는 디트로이트를 9대4로 꺾었다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희선 와인, 2시간 완판 흥행 돌풍…지드래곤 뛰어넘는 ‘대세 입증’

2.

김성은 부모, ♥정조국과 결혼 반대 고백 "15일 말 안 해, 달갑지 않았다"

3.

김종민, 2세 위해 술 끊었다 "♥히융, 아기 얘기 꾸준히 해" ('우아기')

4.

"유승준 병역기피 배신, 말도 안되는 선택"…윤일상 '나락' 건 저격, 유승준 반성할까[SC이슈]

5.

신지, 성형의혹 공식입장 "광대-턱 돌려깎기, 코수술 안했다…억울해"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르키예 공항서 열렬 환대…'공식발표' 맨유도 안도, '호러쇼' 악몽 탈출

2.

허웅과 허훈. 함께 선다. KBL 미디어데이, 10개구단 대표선수 2명 라인업 최종발표

3.

"여전한 월드클래스" 손흥민, MLS 종합능력치 메시 이어 2위!…아시아 NO.1 유지 확실시[오피셜]

4.

"건방 떠는 사람 싫다" 삼성 선수들도 울렸다, 왜 최형우는 오승환에 이토록 진심일까

5.

토트넘 저격? "우승 원한다" EPL 유턴한 포스테코글루 감독 강력한 취임 일성

스포츠 많이본뉴스
1.

"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르키예 공항서 열렬 환대…'공식발표' 맨유도 안도, '호러쇼' 악몽 탈출

2.

허웅과 허훈. 함께 선다. KBL 미디어데이, 10개구단 대표선수 2명 라인업 최종발표

3.

"여전한 월드클래스" 손흥민, MLS 종합능력치 메시 이어 2위!…아시아 NO.1 유지 확실시[오피셜]

4.

"건방 떠는 사람 싫다" 삼성 선수들도 울렸다, 왜 최형우는 오승환에 이토록 진심일까

5.

토트넘 저격? "우승 원한다" EPL 유턴한 포스테코글루 감독 강력한 취임 일성

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.