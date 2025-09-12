눈앞에서 득점준 박동원 감싼 염갈량 "코치들 누구도 뭐라고 하지 못한다"…

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"해본 사람은 안다. 순간적인 거라 힘들다."
7회초 아쉬운 장면이 있었다. 4-2로 쫓긴 무사 1,3루서 강현우의 번트 때 투수 김영우의 송구를 받은 포수 박동원이 아웃타이밍이었는데 3루주자 황재균을 태그하지 못해 득점을 준 부분이었다.
김영우가 타구를 잡아 빠르게 송구를 했고 박동원이 잡았을 땐 아직 황재균이 홈 근처에도 오지 않았을 때였다. 박동원이 미트를 홈플레이트 쪽에 댔지만 황재균이 재빠르게 왼손이 아닌 오른손으로 들어오며 미트를 피해 홈을 먼저 찍었고 주심도 이를 보고 세이프를 선언했다. 비디오 판독에서도 세이프 확인.
하지만 염 감독은 박동원의 플레이에 대해 "개개인의 순발력인데 그게 실제로 해보면 쉽지 않다"라며 박동원을 감쌌다.
염 감독은 "그 전 오스틴의 경우는 완전 아웃 타이밍이었기에 아웃됐어야 했지만 세이프가 되지 않았나. 그만큼 포수가 잡기 힘들다"라면서 "우리 코치들도 아무도 박동원에게 뭐라고 하지 못한다. 야구를 해봤기 때문에 어렵다는 걸 잘 알기 때문이다"라고 말했다.
이어 "요즘은 오스틴 등이 하는 스위밍 슬라이딩이 트렌드가 된 것 같다"면서 "수비수들이 신경을 써야할 것 같다. 여유있으면 들이대면 되는데 여유가 없을 때 글러브만 대면 커버하기 쉽지 않다"라고 했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com