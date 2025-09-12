스포츠조선

1억1000만원 안 썼으면 어쩔 뻔 했나…"마음 고생 많았다, 팀이 더 강해진다 생각"

기사입력 2025-09-12 22:22


1억1000만원 안 썼으면 어쩔 뻔 했나…"마음 고생 많았다, 팀이 더 …
10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 하주석이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.10/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "본인이 많이 노력한 게 그라운드에서 나오고 있다."

김경문 한화 이글스 감독은 12일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 키움 히어로즈와의 경기를 앞두고 하주석 활약에 미소를 지었다.

하주석은 지난 시즌을 마치고 생애 첫 FA 자격을 얻었다. 한화에서 주전 유격수로 활약하며 주장까지 했던 그였지만, 시장에서 확실하게 대우를 받지 못했다.

'원소속팀' 한화는 수비력과 주력을 갖춘 내야수 심우준을 영입했고, 다른 구단들은 FA B등급인 하주석을 영입할 시 보호 선수 25인 외 보상선수 1명을 보내야 하는 만큼, 선뜻 나서지 못했다. 결국 하주석은 한화와 1억 1000만원에 계약을 하고 대전에 남았다.

올 시즌 하주석은 전성기의 모습 못지 않았다. 스프링캠프에도 함께 하지 못한 채 퓨처스리그에서 몸을 만들어갔다.

기회는 찾아왔다. 심우준이 부상으로 빠지면서 유격수 자리에 공백이 생겼다.


1억1000만원 안 썼으면 어쩔 뻔 했나…"마음 고생 많았다, 팀이 더 …
21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 하주석이 수비를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/
'절치부심'하며 기다렸던 하주석은 꾸준한 활약을 이어갔다. 84경기에서 타율 3할7리 3홈런 OPS(장타율+출루율) 0.748의 성적을 남겼다. 최근 10경기에서는 타율이 4할1푼7리에 달했다. 특히 2루수로도 훈련을 하면서 심우준과 함께 키스톤 콤비로도 준비를 했다.

사령탑의 미소를 당연했다. 김 감독은 "(하주석이) 초반에 마음고생이 많았다. 본인이 많이 노력한 게 그라운드에서 나오고 있다. 2루수로 (이)도윤이도 잘하고 있고, (황)영묵이가 페이스가 올라오고 있다. 선수를 조금 더 투수 상황에 맞게 쓰려고 한다"고 말했다.


2루수 자리에서는 황영묵이 최근에 좋은 모습을 보여주고 있다. 최근 8경기 타율은 5할2푼9리에 달한다. 유격수와 2루수 자리 모두 볼 수 있는 이도윤 역시 최근 10경기 타율이 4할6푼4리로 맹타를 휘두르고 있다.

내야진 전반에 '경쟁 체제'가 형성된 사황. 김 감독은 "감독으로서 원하는 바다. 경쟁시키려고 노력하고 있고, 그래야 팀이 더 강해진다고 생각하고 있다"고 밝혔다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


1억1000만원 안 썼으면 어쩔 뻔 했나…"마음 고생 많았다, 팀이 더 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 한화 하주석이 득점을 올리고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

소방차 정원관 "이상원 배신에 멤버 교체..솔로 욕심 때문" ('원더풀라이프')

2.

♥하니 어쩌나…'환자 사망' 양재웅 엄벌 청원 ‘1만 명 돌파’

3.

김대호, 기안84도 놀란 광기..집 안에 모래 20박스 쏟아 로망 실현 ('나혼산')

4.

정동원 ‘5억 협박범’ 정체 공개…"가해자는 서울 친구"

5.

'현빈♥' 손예진, 어쩔 수 없는 엄마 "子 낳고 좋아하는 여행도 못 가" ('십오야')

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 선두 추격 호재? '고춧가루 부대 에이스' 안나온다…"피로감이 있다"

2.

염갈량, 호부지의 바람이 통했다. NC-LG전 6시37분 우천 취소 결정[잠실 현장]

3.

'판사님, 이러다 MVP까지 하시겠네요' 양키스 저지, 45-46호 연타석 홈런 폭발. 구단 역대 4위 타이 등극

4.

"얼굴 염산 테러에 시력 잃을 뻔했다" 1030억짜리 뉴캐슬 이적생의 '충격 과거'와 놀라운 멘털

5.

3일 연속 외국인 만났던 LG, 비가 살렸다. 14승,10승 외인 비켜가[잠실 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 선두 추격 호재? '고춧가루 부대 에이스' 안나온다…"피로감이 있다"

2.

염갈량, 호부지의 바람이 통했다. NC-LG전 6시37분 우천 취소 결정[잠실 현장]

3.

'판사님, 이러다 MVP까지 하시겠네요' 양키스 저지, 45-46호 연타석 홈런 폭발. 구단 역대 4위 타이 등극

4.

"얼굴 염산 테러에 시력 잃을 뻔했다" 1030억짜리 뉴캐슬 이적생의 '충격 과거'와 놀라운 멘털

5.

3일 연속 외국인 만났던 LG, 비가 살렸다. 14승,10승 외인 비켜가[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.