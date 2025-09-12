LG는 왜 '꼴찌' 키움한테 말릴까? → LG만 만나면 꼬였던 이강철 감…

스포츠조선

LG는 왜 '꼴찌' 키움한테 말릴까? → LG만 만나면 꼬였던 이강철 감독, 키움을 유심히 봤다

기사입력 2025-09-13 07:28


11일 서울 잠실구장에서 열린 KT-LG전. 8회말 1사 후 패트릭이 박해민을 볼넷으로 내보내자 이강철 감독이 나와 격려하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.11/

11일 서울 잠실구장에서 열린 KT-LG전. 6대4 역전승을 거둔 KT 이강철 감독이 패트릭을 맞이하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.11/

[스포츠조선 한동훈 기자] 팀 간 상성은 분명히 존재한다. 하지만 누구나 수긍할 만한 합리적인 근거를 찾기가 어렵다.

2025 KBO리그 1위를 질주 중인 LG는 올해 유독 '꼴찌' 키움에 고전했다. 전 구단을 상대로 전적 우위를 점했는데 키움전은 9승 7패 박빙에 가까웠다. 올해 키움의 승률이 3할을 간신히 넘은 점을 고려하면 의아한 승부다. LG가 가장 많이 진 팀이 키움이고 키움이 가장 많이 이긴 팀이 LG다.

이강철 KT 감독에게 LG-키움전은 연구 대상이었다. KT는 키움과 반대로 LG만 만나면 작아졌다. 키움이 어떻게 LG를 잘 잡는지 궁금했을 법하다.

지난 11일 잠실 KT-LG전을 앞두고 취재진은 이강철 감독에게 "가을야구가 가까워졌다"며 심경을 물었다.

이강철 감독은 "아직 멀었죠. 우리 LG랑 4개나 남았잖아"라고 입맛을 다셨다.

이 경기 전까지 KT는 LG에 4승 8패 열세였다. 직전 맞대결에서는 마무리 박영현이 만루홈런을 맞고 쓰라린 역전패를 당했다.

이강철 감독은 "LG만 만나면 우리가 '안 되는 팀'이 된다. LG도 키움 만나면 꼬이듯이 우리도 뭐가 꼬이는 것 같다"고 혀를 내둘렀다.

이강철 감독은 일단 좌타자 승부가 관건이라고 진단했다. LG는 신민재 문성주 문보경 김현수 오지환 박해민 등 주력이 좌타자다. 그런데 KT 마운드에 '좌타 킬러'가 부족하다.


4일 수원 KT위즈파크에서 열린 LG-KT전. KT 선발투수로 마운드에 오른 문용익이 4회 투구 도중 손가락 이상으로 교체되고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.4/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 LG-KT전. KT 선발투수로 마운드에 오른 문용익. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.4/

우투수가 좌타자를 잘 잡으려면 체인지업을 능숙하게 구사해야 한다. 혹은 포크볼이 위력적이다. 슬라이더나 커브는 좌타자 몸쪽으로 가까워지면서 꺾이기 때문에 대처가 수월한 편이다.

KT에서 체인지업을 잘 던지는 투수는 고영표 정도다. 과거 셋업맨 주권이 체인지업을 주무기로 쓰면서 좌타자들을 전부 요리했다. 부진에 빠졌다가 최근 들어 부활하는 모양새다.

이강철 감독은 "그런데도 잘 버티고 있는 우리 투수들 보면 정말 대단하다. 우리는 계속 오른손으로 상대하는데 진짜 잘 버티고 있는 거다. 우리 투수들이 정말 잘하는 것 같다"고 고마워했다.

그런데 정작 이날 경기는 KT가 6대4로 잡았다. 이강철 감독은 선발 헤이수스와 필승조 이상동 사이에 문용익을 깜짝 투입했다. 문용익이 1이닝을 중간에 끊어준 덕분에 KT가 추격 동력을 얻었다. 문용익이 바로 포크볼 투수였다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

