"우리팀은 1명이 없어도 티가 안나는 팀. 잘할줄 알았다." 부상후 4달…

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스에 적절한 시기에 '천군만마'가 돌아온다.
그리고 12일 우천으로 취소된 잠실 NC 다이노스전부터 1군에 합류해 동료들과 함께 훈련하며 준비를 마쳤다. 정규리그 기간 동안엔 수비로는 나가지 않고 대타, 혹은 지명타자로만 출전하게 된다.
12일 만난 홍창기는 밝은 표정이었다. 그동안 잠실구장에서 훈련도 했고, 자주 왔기 때문에 별다른 감흥은 없다고. 홍창기는 "아직 등록이 안됐기 때문에 실감은 안난다"면서 "잠실에는 그동안 놀러도 오고 훈련하러도 왔기 때문에 1군에 온다고 해서 특별할 건 없다"라고 덤덤하게 말했다.
2군에서의 3경기는 어느 정도는 만족했다. "오랜만에 게임 한 것 치고는 괜찮았던 것 같다"는 홍창기는 "반응이 늦는 것도 많았는데 안타도 나오고 공도 잘 보였던 것 같다"라고 말해 1군에서의 활약을 기대하게 했다.
부동의 톱타자이자 출루왕인 홍창기가 빠졌는데도 LG는 어려움을 극복하고 1위를 달리며 정규리그 우승에 다가서고 있다. 홍창기는 이에 "우리 팀은 1명이 빠져도 티가 안나는 팀이다. 당연히 잘할 팀이라고 생각했고, 중간에 떨어져도 다시 올라갈 거라고 생각했다"면서 "안좋았을 땐 야구를 잘 안보고 다른 경기 보고 스코어만 확인할 때도 있었지만 잘할 줄 알았기에 응원했다"라며 웃었다.
1번 타자에 대한 욕심은 굳이 없다. 홍창기가 없는 동안 신민재가 잘하고 있기 때문. 홍창기는 "민재가 잘하면 민재가 (1번으로)나가야 한다고 생각한다"면서 "감독님의 생각이 어떠실지는 모르겠지만 민재가 잘하고 있는데 내가 왔다고 1번가는 건 좀…. 내가 잘해야 한다. 몇번에서 치든 하던대로 하려고 한다"라고 말했다.
복귀 각오에 홍창기는 "'다치고 왔는데도 별 차이가 없네', '원래 하던대로 잘해주네' 이런 생각이 드셨으면 좋겠다. 부상이후에 떨어졌다는 생각이 안드시게 준비를 잘하겠다"라고 각오를 다졌다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com