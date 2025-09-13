스포츠조선

100마일 넘겼다고 흥분하는 로버츠, 설익은 열매 깨물까? 사사키 복귀 본격 논의 "선발이든 불펜이든 검토할 것"

최종수정 2025-09-13 08:35

100마일 넘겼다고 흥분하는 로버츠, 설익은 열매 깨물까? 사사키 복귀 …
LA 다저스 사사키 로키가 시즌 막판 빅리그로 복귀할 조짐을 보이고 있다. AP연합뉴스

100마일 넘겼다고 흥분하는 로버츠, 설익은 열매 깨물까? 사사키 복귀 …
데이브 로버츠 LA 다저스 감독이 사사키 로키의 복귀를 본격 검토하기로 했다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]트리플A에서 그다운 피칭을 한 것은 딱 한 차례다.

그런데 벌써 빅리그 복귀를 운운한다. 성급하다. 반대로 생각하면 그만큼 당장 쓸 수 있는 구위를 외면하기엔 불펜 사정이 썩 좋지 않다.

LA 다저스가 트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 재활 피칭을 하고 있는 사사키 로키의 복귀를 본격 검토하기 시작했다. 이슈는 두 가지다. 복귀 시점과 보직.

일단 사사키는 최근 경기에서 100마일이 넘은 강속구를 뿌리며 한껏 오른 컨디션을 과시했다. 그는 지난 10일(이하 한국시각) 새크라멘토 리버캐츠(샌프란시스코 자이언츠 산하)전에 선발등판해 4⅔이닝 동안 3안타와 4볼넷을 내주고 3실점했다.

투구수 90개 중 스트라이크가 52개로 제구가 좋지 않아 많은 출루를 허용했음에도 고무적인 것은 직구 구속이었다.

57개를 던진 직구 스피드는 최고 100.6마일, 평균 98.3마일을 찍었다. 100마일 이상이 6개였고, 평균 구속은 이전 4차례 등판과 비교해 4마일 정도가 빨랐다.

사사키는 메이저리그 데뷔전인 지난 3월 19일 시카고 컵스와의 도쿄돔 경기에서 100마일대 직구를 딱 2개 던졌다. 그 뒤 미국 본토로 돌아와서는 한 번도 구사하지 못했다. 미국 그라운드에서 뿌린 최고 구속은 98.3마일이었다.


100마일 넘겼다고 흥분하는 로버츠, 설익은 열매 깨물까? 사사키 복귀 …
사사키 로키. Imagn Images연합뉴스
마이너리그로 내려가서도 100마일 직구는 좀처럼 던지지 못했다. 지난 3일 슈가랜드 스페이스카우보이스(휴스턴 애스트로스 산하)전에서 5이닝 동안 3안타와 4사구 3개를 내주고 4실점할 때 최고 96.9마일, 평균 94.4마일이었다.


당시 데이브 로버츠 감독은 "그가 돌아오려면 현재로서는 높은 기준(bar)이 적용돼야 한다. 왜냐하면 우리는 지금 페넌트레이스 경쟁을 하고 있기 때문"이라며 "우리 스태프에 자신의 피칭 내용을 보증하려면 그에게 뭔가 긴급성이 있어야 하고 압도적인 퍼포먼스를 보여줘야 한다. 그게 지금 우리가 원하는 수준이다. 개인적으로 그런 측면에서 사사키에 대한 기대감은 분명히 존재한다"고 말한 바 있다.

그런데 일주일 만에 등판한 새크라멘토전에서는 NPB 시절의 구속을 보여준 것이다.

이를 보고받은 로버츠 감독은 "아주 좋은 것이다. 우리 다저스는 물론 사사키에게도 좋은 일이다. 이렇게 좋아졌으니 (그의 복귀에 관해)검토해 볼 것이다. 어쨌든 좋은 결과"라며 반겼다.

MLB.com은 13일 '사사키의 다음 행보'라는 제목의 기사에서 '다저스 로테이션에는 자리가 없다. 메이저리그로 돌아온다면 불펜 보직이 검토될 수 있다'며 '그렇다면 질문은 두 가지다: 트리플A에서 선발로 던지다 불펜에서 시즌을 마무리하는 게 좋은가? 사사키와 다저스 모두 그가 메이저리그에서 어느 정도 활약한다면 포스트시즌서 이익을 얻을 수 있을까?'라고 의문을 던졌다.


100마일 넘겼다고 흥분하는 로버츠, 설익은 열매 깨물까? 사사키 복귀 …
사사키 로키. Imagn Images연합뉴스
사사키는 선발투수로만 지금까지 던져왔다. 불펜 보직은 투구 스타일을 달리 해야 한다. 장기적으로 사사키를 망가뜨릴 수도 있다. 또한 포스트시즌서 사사키를 활용한다면 누군가를 로스터에서 빼야 한다. 쉽지 않은 문제다.

로버츠 감독은 "솔직히 현재의 우리 상황과 사사키의 상황을 감안하면 무엇이 그와 우리에게 최선인지 살펴봐야 한다. 그가 선발로 던지든 보직을 바꾸든 무슨 준비를 해야 할 상황이든 모든 걸 테이블에 올려놓고 논의해야 한다. 그런 대화를 할 것"이라고 밝혔다.

이 정도면 시즌 막판 메이저리그로 불러 올릴 가능성이 높아 보인다. 다저스는 6인 로테이션이 안정적으로 돌아가고 있어 사사키는 선발 자리를 차지하기 매우 어렵다. 다저스가 과연 설익은 열매를 깨물지 지켜볼 일이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유방암 투병' 이성미, 건강식 믿었는데 "독 먹고 있다" 충격

2.

송일국 "삼둥이 비교 때문에 학교 따로 보내라고..다른 반 부탁" ('각집부부')

3.

남보라, 김천 김밥축제 출전한다…"800줄 말던 13남매 장녀 '보라김밥' 공개"

4.

고소영, 52세에도 늘씬 유지 비결..."건강에 안 좋다는 말에 과일도 NO" ('바로 그 고소영')

5.

미용사 된 이지현, '실제 고객 후기'에 비포-애프터까지 공개 "고객 만족도 중요해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'찐하게 갑절로 갚았다' 두산에 당한 3번의 끝내기 패배 '복수', 역시 야구는 9회말 투아웃부터[광주현장]

2.

어차피 4명이면 된다…선발 정착 실패? PS 보답의 시간은 충분하다 "자신감 가지고 끝내길"

3.

헹크의 충격적인 조롱! 오현규 이적무산→슈투트, 너흰 틀려먹었어…영입 추진 가능성 "면밀히 지켜볼 것"

4.

'토트넘 1티어' 깜짝 경고! 손흥민-케인처럼 되면 안 돼…"정리해야할 계약 多"

5.

3일 연속 외국인 만났던 LG, 비가 살렸다. 14승,10승 외인 비켜가[잠실 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

'찐하게 갑절로 갚았다' 두산에 당한 3번의 끝내기 패배 '복수', 역시 야구는 9회말 투아웃부터[광주현장]

2.

어차피 4명이면 된다…선발 정착 실패? PS 보답의 시간은 충분하다 "자신감 가지고 끝내길"

3.

헹크의 충격적인 조롱! 오현규 이적무산→슈투트, 너흰 틀려먹었어…영입 추진 가능성 "면밀히 지켜볼 것"

4.

'토트넘 1티어' 깜짝 경고! 손흥민-케인처럼 되면 안 돼…"정리해야할 계약 多"

5.

3일 연속 외국인 만났던 LG, 비가 살렸다. 14승,10승 외인 비켜가[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.