연승 가보자! 롯데, 김광현 상대 타순 떴다 → 황성빈 톱타자 + 정보근 포수

기사입력 2025-09-13 14:24


연승 가보자! 롯데, 김광현 상대 타순 떴다 → 황성빈 톱타자 + 정보근…
28일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. 6회말 1사 1, 2루 정훈 타석. 2루주자 황성빈이 3루 도루 후 공 빠지자 홈까지 달려 득점했다. 황성빈이 환호하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.28/

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 2연승에 도전하는 롯데 자이언츠가 선발 라인업을 공개했다.

롯데는 13일 부산 사직구장에서 2025 KBO리그 SSG 랜더스와 팀간 15차전을 벌인다.

4위 KT에 2경기 차이로 쫓기는 SSG, 5위 삼성을 1경기 차이로 추격하는 롯데 모두 갈 길이 바쁘다.

선발투수로 롯데는 벨라스케즈, SSG는 김광현을 내세웠다.

롯데는 황성빈(중견수)-고승민(2루수)-윤동희(우익수)-레이예스(좌익수)-김민성(지명타자)-나승엽(1루수)-손호영(3루수)-전민재(유격수)-정보근(포수)으로 선발 타순을 꾸렸다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

