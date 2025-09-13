스포츠조선

"송승기, KIA전 불펜 대기" 염경엽 감독도 승부수 던진다..."외인 선발도 불펜 투입한다" [잠실 현장]

기사입력 2025-09-13 14:49


"송승기, KIA전 불펜 대기" 염경엽 감독도 승부수 던진다..."외인 …
7일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. LG 선발투수로 마운드에 오른 송승기. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.7/

[잠실=스포츠조선 김용 기자] "송승기가 불펜으로 들어간다. 다른 선발들도 다 마찬가지다."

LG 트윈스 염경엽 감독도 승부수를 던진다. 최근 흔들리는 불펜을 살리기 위해, 선발 투수들을 총출동 시킨다.

LG는 13일 잠실구장에서 KIA 타이거즈와 2연전 첫 번째 경기를 치른다. 이날 선발은 임찬규.

원래 로테이션은 송승기 차례다. 송승기는 하루 전 NC 다이노스전 선발 등판 예정이었다. 하지만 비로 취소됐다. 염 감독은 KIA전 송승기 대신 임찬규를 선택했다.

염 감독은 KIA전을 앞두고 "송승기는 오늘 중간으로 들어간다"고 했다. 송승기는 지난 4일 KT 위즈전이 마지막 등판이었다. 다음 순서까지 10일이 훨씬 넘게 쉬는 상황이 된다. 염 감독은 "너무 오래 쉬면 안 된다. 그래서 불펜으로 던진다. 오늘 안 던지면 내일 들어간다. 1~2이닝 정도 던질 것"이라고 말했다.


"송승기, KIA전 불펜 대기" 염경엽 감독도 승부수 던진다..."외인 …
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. 승리한 LG 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/
선수 경기 감각 유지, 불펜 수혈 목적도 있지만 포스트시즌 예행 연습도 있다. 순번상 5선발인 송승기는 포스트시즌 중간으로 활용될 가능성이 높다. 포스트시즌은 보통 4명의 선발 투수로 치른다. 물론 송승기가 확정은 아니다. 그 역할을 손주영이 할 수도 있다. 이는 상대팀이 누구냐, 그 때 컨디션이 누가 좋냐 등에 따라 갈릴 전망.

염 감독은 "손주영도 정규 시즌 중간으로 들어가는 상황이 나올 것이다. 흔들릴 때는 포스트시즌 모드로 팀이 움직여야 한다. 불펜 피칭을 해야하는 날 1이닝씩 들어가는 개념"이라고 설명했다.

이는 외국인 투수 포함, 선발 전원에게 해당된다. 염 감독은 "모든 선수들에게 중간에 들어갈 수 있으니 준비를 하라고 통보를 해놓은 상태다. 선발 투수들에게 시즌 중간 휴식을 줬고, 최근에도 6~7일 로테이션으로 들어간다. 지쳐있으면 이런 구상을 하지 못 하는데, 우리는 지금까지 아껴놓은 게 있으니 가능하다. 다음 선발 등판에 무리가 되지 않는 선에서 해보겠다. 우리는 앞으로 미출전 선수 2명 빼고 다 대기한다고 보면 된다"며 웃었다.


잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'미코 출신' 故 신해리, 이틀 전까지 SNS 올렸는데.."외롭지 않게 해주길" 오늘(13일) 1주기

2.

전현무, ‘여자 기안84’ 이세희와 가족 되나..“확신의 형부상”

3.

'장동건♥' 고소영, 입양에 큰 마음 먹었다..."아들·딸이 먼저 원했다가 내가 덜컥"

4.

고우림 "♥김연아와 결혼 후 군입대, 3년간 신혼 기분..요즘 더 좋아졌다" (불후)

5.

텃세 선언 빽가, 신지 앞에선 다소곳..“요즘 이상해” 폭로 나와

스포츠 많이본뉴스
1.

"남현희 감독,2년만에 '전청조 공범' 누명 벗었다" 손수호 변호사"'전청조 사건' 손배소 모두 승소"

2.

'英 단독 보도' 고작 94분 뛴 래시포드 맨유 복귀→"아냐! 마지막 기회 있어"…566억 완전 이적 원하면 "본인이 증명"

3.

'허무맹랑' 英 독점 보도! 케인, 토트넘 'COME BACK'→시어러 기록 깨러 온다…"18개월 내 복귀 성사돼야"

4.

'강팀 킬러' 천안시티, '선두' 인천까지 잡을까

5.

95마일 돌파 고우석, 1.1이닝 비자책 1실점인데 행운의 승리투수까지. ML도전은 계속된다

스포츠 많이본뉴스
1.

"남현희 감독,2년만에 '전청조 공범' 누명 벗었다" 손수호 변호사"'전청조 사건' 손배소 모두 승소"

2.

'英 단독 보도' 고작 94분 뛴 래시포드 맨유 복귀→"아냐! 마지막 기회 있어"…566억 완전 이적 원하면 "본인이 증명"

3.

'허무맹랑' 英 독점 보도! 케인, 토트넘 'COME BACK'→시어러 기록 깨러 온다…"18개월 내 복귀 성사돼야"

4.

'강팀 킬러' 천안시티, '선두' 인천까지 잡을까

5.

95마일 돌파 고우석, 1.1이닝 비자책 1실점인데 행운의 승리투수까지. ML도전은 계속된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.