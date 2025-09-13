사투 중에 '출산 휴가' → 가족이 먼저였지만 '나'까지 먼저는 아니었다…

|
[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 팀 보다 가족이 우선이었다. 그러나 '나'까지 팀 보다 우선은 아니었다.
에레디아는 지난 7일 잠실 LG전을 마치고 미국으로 떠났다. 셋째 탄생을 보기 위해서다.
SSG는 3위 사수를 위해 매일 매일이 전쟁이었다. 에레디아는 팀에서 가장 잘 치는 타자. 에레디아가 빠지면 전력 손실이 어마어마하다.. 에레디아는 최소 3경기 결장이 확정됐다.
SSG가 에레디아에게 고마운 점은 귀국 직후 책임감을 보여줬다는 것이다. 시차 적응이나 피로도를 핑계로 얼마든지 휴식을 요구할 수 있는 상황이었다.
에레디아는 12일 한국으로 돌아왔다. 바로 숙소를 들러 짐을 챙긴 뒤 부산으로 이동했다. 에레디아가 부산 원정 숙소에 도착했을 때에는 이미 자정이 지났다.
이숭용 감독은 "피곤할 것 같아서 쉬게 하려고 했다. 면담을 했더니 본인이 또 뛰겠다고 의지를 나타냈다. 그래서 선발 라인업을 조정했다"고 밝혔다.
SSG는 올 시즌 83경기 360타석 타율 3할4푼 OPS(출루율+장타율) 0.894를 기록했다. 휴가 전 10경기 타율은 3할8푼1리로 높았다.
SSG는 9일 창원 NC전이 우천 취소되면서 에레디아 없이 2경기만 소화했다. 1승 1패로 선전했다.
부산=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com