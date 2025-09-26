'75이닝 돌파+멀티이닝 2위' 폭풍질주에도 "지치질 않네"…사령탑 웃게한 불펜 구세주, 7년차 스텝업 위한 '비결' 있었다 [인터뷰]

최종수정 2025-09-26 13:24

'75이닝 돌파+멀티이닝 2위' 폭풍질주에도 "지치질 않네"…사령탑 웃게…
인터뷰에 임한 NC 전사민. 김영록 기자

'75이닝 돌파+멀티이닝 2위' 폭풍질주에도 "지치질 않네"…사령탑 웃게…
사진제공=NC 다이노스

'75이닝 돌파+멀티이닝 2위' 폭풍질주에도 "지치질 않네"…사령탑 웃게…
사진제공=NC 다이노스

[스포츠조선 김영록 기자] "올해 가장 초점을 둔 부분이 '회복'이다. 나와의 약속이라고 생각하고 꾸준히 지킨 덕분 아닐까."

생애 최다 경기, 생애 최다이닝, 올시즌 멀티이닝 전체 2위(23회, 1위 김강현 26회).

때론 필승조, 어떨땐 추격조를 마다않는 마당쇠다. 전사민(26)에겐 생애 가장 힘든 시즌이다.

2019년 2차 2라운드(전체 17번)으로 NC 다이노스 유니폼을 입은이래 올해로 7년차. 하지만 여전히 연봉은 3800만원에 불과하다. 지난 전사민의 활약상은 그만큼 미미했다.

올해는 다르다. 무려 70경기 75⅔이닝을 소화하며 평균자책점 4.40, 이호준 NC 감독을 웃게 하는 든든한 불펜투수다. 이호준 감독은 "많이 던졌는데 다행히 한번도 아프지 않았다. 70이닝을 넘기면서부터는 트레이너가 정말 철저하게 체크하는데, 아프다는 보고가 받은 적이 없다. 선수 본인도 1년 내내 아픈데가 전혀 없다고 한다"며 혀를 내둘렀다.

9월에도 무려 14경기에 등판했다. 5, 7, 8월에 이어 4번째로 두자릿수 등판경기를 기록했다.


'75이닝 돌파+멀티이닝 2위' 폭풍질주에도 "지치질 않네"…사령탑 웃게…
사진제공=NC 다이노스
사실상 하루 건너 2연투를 거듭하고 있다고 보면 된다. 9월 10일 SSG 랜더스전-11일 키움 히어로즈전, 13~14일 두산 베어스전, 17일 SSG-18일 삼성 라이온즈전, 20~21일 KIA 타이거즈전, 23일 롯데 자이언츠-24일 LG 트윈스전에 각각 연속 등판했다.

전사민 본인의 생각은 어떨까. 그는 "늘 내 역할만 하자는 마음으로 1구1구 최선을 다해서 던진다"고 답했다.


이어 "작년까진 기량 향상에 초점을 뒀는데, 올해는 일정한 컨디션 관리와 투구 후 회복에 포커스를 두고 내게 맞는 체계적인 생활패턴과 루틴을 만들었다. 잘 만들어졌으니 이제 꾸준히 유지하고 있을 뿐이다. 잠도 규칙적으로 자고, 식습관도 신경쓴다"고 설명했다. 이용훈-손정욱 투수코치의 도움이 컸다고.

올해 구속이 최고 150㎞에 달할 만큼 오른데 대해서는 "구속에 연연하기보단 이용훈 코치님이 내주신 숙제를 하면서 자연스럽게 오른 것"이라며 "특히 '안타, 홈런 맞아도 된다. 3구 삼진 잡는다 생각하고 한가운데 보면서 강하게 던져라'라는 말씀이 와닿았다. 긍정적인 결과가 나오고 있어 기쁘다"고 덧붙였다.


'75이닝 돌파+멀티이닝 2위' 폭풍질주에도 "지치질 않네"…사령탑 웃게…
사진제공=NC 다이노스
원래 직구 공끝이 바깥쪽으로 감기는 느낌의 테일링이 있는 투수다. 작년까진 플레이트 가운데를 밟고 던졌는데, 올해부터 1루쪽을 밟고 던진게 큰 도움이 됐다는 설명. 전사민은 "3루 쪽으로 딛으면 공이 빠지는 순간 오른손타자 몸에 맞는 볼이 나오곤 했다. 1루쪽으로 밟고 던지니 조금 떨어진 곳에 던진다는 느낌인데, 사실 크게 생각해본 적은 없다. 이것도 이용훈 코치님의 조언"이라고 덧붙였다


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유영재, 전처 선우은숙 친언니 강제추행 혐의 징역 2년 6개월 확정[종합]

2.

'60세' 이선희, DJ 데뷔 시선 강탈...손 번쩍 리듬 타기 '몰입 퍼포먼스'

3.

'MBC 퇴사' 문지애, 사업가로 대박 "매출은 법인 전환 기준 돌파, 도파민 터져"

4.

전유성 별세에 개그계 통곡...이경실→박준형 "마지막까지 개그맨" 눈물 행렬 [종합]

5.

[인터뷰③] 조우진 "59kg까지 빠진 '보스'→82kg까지 간 '사마귀'..23kg 차이 고무줄 몸"('보스')

스포츠 많이본뉴스
1.

첫판 LG 이기면 사실상 끝 vs 한화 3연승 뒤집기 간다. 1,2위 외나무다리 최종전 류현진-치리노스 첫 날 승자는 누구[SC 포커스]

2.

강백호X박찬호 함박미소! '100억+@' 몸값에 날개 달았다…올겨울 한층 '과열'된 FA 시장이 온다 [SC포커스]

3.

'7억원>21억원, 이게 맞다고?' 문서준 토론토 계약금 21억의 충격적 실체, 박준현 키움계약금 7억원의 가치가 더 높이 평가받는 진짜이유

4.

토트넘 사생활 논란 정면 돌파, '임신한 아내 배신한 불륜남' 곧 완전 영입 전망→프랭크 감독 찬사

5.

"독일 보고있나" 오현규, '또' PK 실축→골 폭발…헹크, 10명 싸운 레인저스 1-0 제압→UEL 첫 승 환희

스포츠 많이본뉴스
1.

첫판 LG 이기면 사실상 끝 vs 한화 3연승 뒤집기 간다. 1,2위 외나무다리 최종전 류현진-치리노스 첫 날 승자는 누구[SC 포커스]

2.

강백호X박찬호 함박미소! '100억+@' 몸값에 날개 달았다…올겨울 한층 '과열'된 FA 시장이 온다 [SC포커스]

3.

'7억원>21억원, 이게 맞다고?' 문서준 토론토 계약금 21억의 충격적 실체, 박준현 키움계약금 7억원의 가치가 더 높이 평가받는 진짜이유

4.

토트넘 사생활 논란 정면 돌파, '임신한 아내 배신한 불륜남' 곧 완전 영입 전망→프랭크 감독 찬사

5.

"독일 보고있나" 오현규, '또' PK 실축→골 폭발…헹크, 10명 싸운 레인저스 1-0 제압→UEL 첫 승 환희

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.